【曾蔭權案】曾合作成立沙燕隊　山狗校長盧光輝：始於受魔鬼誘惑

前特首曾蔭權就公職人員行為失當罪終極上訴，終審法院5名法官一致裁定曾蔭權上訴得直。曾與曾蘟權合作、成立棒球隊「沙燕隊」的「山狗校長」盧光輝則認為，即使曾蔭權上訴得直，但並不代表他無犯罪，「始於係受到魔鬼誘惑！」 但他認為，這個失誤不能夠抹煞曾蔭權任公職時的貢獻。

曾蔭權在2017年保釋期間，與盧光輝在電影《點五步》的慶功宴上合照。（Facebook專頁「Support Donald Tsang圖片）

前特首曾蔭權80年代曾出任沙田政務專員，協助籌錢成立本港首支華人少年棒球隊「沙燕隊」，更於1983年一場香港少棒聯盟公開賽中，擊敗衞冕多年的日本隊伍，勇奪冠軍創造傳奇。

創立隊伍、外號「山狗校長」的盧光輝向《香港01》表示，與曾蔭權的關係是「君子之交淡如水」，除了2017年於講述沙燕隊成立經過的電影《點五步》慶功宴上，與對方見面外，近年都沒有再聯絡，「當時佢係帶罪之身，但作為一個基督徒我認為係無問題。」



相信對方有貪婪 人性脆弱會出錯

對於曾蔭權如今上訴得直，盧光輝仍然認為對方是「唔多唔少有貪少少。」在宗教上是受到魔鬼的誘惑，犯了貪婪的錯誤，「人性脆弱始於係會出錯，有失誤。」、「能夠脫罪唔等於佢沒有犯罪！」

重談當年曾蔭權成功批出一筆過撥款63萬元創立「沙燕隊」，盧光輝還是感恩曾蔭權當年的決定，「佢係一個好叻、好精明嘅人，做嘢坐言起行。」對於其失誤感可惜，惟不應該因而抹煞對方任公職時的貢獻。