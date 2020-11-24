城巴上涉殺女友｜被告稱怕遭拋棄緊貼女友行蹤　考試也找友做記錄

土木工程師涉嫌在城巴上殺女友再爆玻璃窗跳車案續審，被告出庭自辯，提及讀書時的不快事。又透露他剛識女友但缺乏性經驗往召妓，結果反遭朋友騙財。他又透露他過往幾任女友，都有被他監察行蹤。至認識本案女事主時，指來自中產家庭的她，相貌性格均理想，自覺如中了六合彩頭獎，惟之後又想到自己無錢又「唔靚仔」，常擔心被拋棄，故要對方每小時報告行蹤，即使他忙於考試，也會叫朋友幫手記錄，以讓他可以之後查閱。

讀書時曾被同學排擠及嘲笑

被告吳欣鍵(25歲)作供是提及其兒時的事情，他稱讀書時結識朋友不難，但就不太想去認識別人。他小學時與一名新移民同學相識，但其他同學不喜歡該名新移民，便連他也被排擠；他又提到中學時曾與一名同學講「咸濕野」，惟該同學把這事「周圍講」，令他遭同學嘲笑「咸濕」及「變態」，故此他不太想上學。

被告於2012年參加大學的迎新營（Ocamp)，期間玩過用頭撞西瓜的遊戲，他事覺頭痛，看醫生後發現，其腦內蛛網膜囊腫，令他有一段時間不能返學。

被告吳欣鍵自辯時稱自覺無錢又唔靚仔，很擔心會被女事主李倩姮拋棄。(資料圖片)

初次召妓後被友騙患上愛滋

至2014年初，被告認識第一名女友，他曾告知一名叫Alex的朋友。被告稱他準備日後與女友發生性行為，但又擔心欠缺相關經驗被女友笑，遂在Alex建議下召妓。惟他召妓期間安全套脫掉，因而擔心會染上性病。

Alex得悉後稱可替被告拿尿液等作化驗，之後稱被告染上愛滋病，但又稱美國有新藥，若在感染初期服用，可殺死九成病毒。Alex要求被告支付6萬元，被告先支付3萬元。但未能支付尾數遭Alex恐嚇。被告後來才知被騙，並確認他原來從沒有感染愛滋病，惟他之後仍會定期檢驗。

曾監視過往3名女友的行蹤

被告續稱，他和第一任女友分手後，再結織過兩名女友，他都會常監視每名女友的行蹤，一旦無查看便覺「囉囉攣」。他曾發現第三任女友曾獨自去台灣旅行。便要求對方立即返港，惟對方不肯，他便到居住大廈的20樓威脅要跳樓。律師問他是否真的會付儲實行時，被告說：「唔知架，如果(佢)唔應承(返港)，可能會。」

識到李感覺如中六合彩

至於本案死者李倩姮，則是被告的第四名女友，二人於2016年認識，並發展成情侶。他形容能和李拍拖，「好似中六合彩頭獎咁」，又指李上進、體貼和獨立，但他卻是「唔靚仔，又無錢，但識左個咁好既女朋友」。

證人口中的被告與事主，及事件發生經過。(詳看下圖)

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擔心遭女方父母看不起

他從李口中得知，李父已退休，戶口有數百萬買股票。被告原本並不介意，但拍拖一段時間並有意和李「結婚生仔」，開始擔心會對李的父母「睇唔起」，並說：「佢住私樓，我住公屋，佢屋企中產家庭，我屋企低下階層。」

擔心女友在迎新營被佔便宜

此外，李於同年8月參加迎新營。被告擔心李在迎新營被「抽水」，要求對方不要去。他承認沒有親眼目睹有女學生在迎新營被「抽水」，但因李「生得好睇」而擔心。李最終未有理會並有去迎新營，被告曾對李說，若她再參與便會分手。

考試亦會找友代記錄女友行蹤

被告坦言，因擔心李會提出分手，故亦有對她作出監視，包括常透過WhatsApp查問李的位置，又會用手機程式Find My Friend查對方位置，並要李使用手機軟件Snapchat，每小時互傳照片報告行蹤。他亦會經常接送李，以查看她是否真的上學或上班。他曾在李住所樓下等候，以確定是否有男子陪李返家。他曾因考試繁忙而無法每小時監視，曾把ipad交給朋友，並叫朋友為他作紀錄，好讓他考試完畢後查看。

現年25歲的被告吳欣鍵，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲)。

案件編號：HCCC329/2018