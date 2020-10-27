城巴上涉殺女友｜被告召妓後常怕染愛滋　追踪女友行踪兼查色情網

土木工程師涉嫌在城巴上殺女友再爆玻璃跳車案續審，控方今（27日）在高等讀出被告的多精神科報告，內容透露被告對過往多名女友都監控甚嚴，除會追踪各女友行踪，其中一名女友是老師，該女友曾曾與男學生交談，也需向他交代。此外，被告又會瀏色情網站，以查看會否發現女友的性交片段。他更曾跟朋友召妓，惟期間避孕套脫落，被告後來經檢發現未有染病，惟自此常擔心會染性病或愛滋，更開始有潔癖。

曾在青山及小欖留醫

案情指，被告吳欣鍵2017年9月16日下午，從城巴118號車一躍而下後，便被送至東區醫院救治，之後轉送至青山醫院和小欖精神病治療中心，直至2018年2月才轉至荔枝角收柙所。

被告吳欣鍵在城巴躍下受傷，之後曾被送青山醫院，有精神科醫生認為他患有病態性妒忌。(資料圖片

讀大學時曾留級

控方今讀出被告的多份報告，報告均提及被告於2012年入讀大學，曾經留級，於2017年畢業，畢業後從事土木工程。他連同本案死者李倩姮(下稱李)，曾有過4名女友。惟他對多名女友控制甚嚴，要知道對方的行蹤，亦擔心女友會對他不忠。此外，他曾因感情問題，而有自殺念頭。

被告住公屋對女友感自卑

精神病醫生黃以謙的報告提及，被告居住公屋，與李住私樓，被告對此感自卑。同時，被告反對李參加大學的迎新營，因認為迎新營「淫亂」，惟被告向該醫生坦言，未有相關證據。

聲稱對事件失去記憶

此外，他對案發的情況已失去記憶，不記得案發時和李在巴士上的話內容。他事後翻看涉案片段，坦言感震驚，認為「好兇殘、好血腥」，他估計當時是以死相脅。黃認為，被告受病態忌妒、強迫症和邊緣型人格障礙困擾。

城巴命案發生經過(詳看下圖)

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曾召妓後常擔心會惹愛滋

此外，精神病醫生廖清蓉的報告中提及，被告曾和朋友一同召妓，性交期間安全套脫落。該名朋友趁機詐騙被告，騙取被告幾萬元買藥。惟事件最終報警，並確定被告對該病毒呈陰性反應。惟被告自此擔心會染上性病或愛滋病，開始有潔癖，和家人的衣服分開清洗。

看色情網站查會否見女性性交片

另一名精神病醫生何美怡則提及，被告與第三任女友拍拖，要當時任教師的女友，交代她和什麼男學生談話。此外，被告曾瀏覽色情網站，查看女友是否在色情網站流出的情侶性交片中。

現年25歲的被告吳欣鍵，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲，下稱李）。

案件編號：HCCC329/2018