確診者曾訪隆亨社區中心　民政總署後天起停借場作歌唱跳舞班

本港疫情急速反彈，衞生防護中心今(24日)公布，截至今日凌晨新增80宗確診個案，創近4個月以來單日新高。 今日個案當中，54宗與跳舞群組有關，有群組確診者曾前往大圍隆亨社區中心唱歌跳舞，民政事務總署回覆查詢時指，該社區中心已即時關閉，並將於明日進行全面消毒及清潔。 發言人又指，由後天(26日)起，民政事務總署將暫停租用團體在轄下的社區會堂或社區中心舉辦歌唱或跳舞班。其他活動租用安排詳情稍後公布。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布最新疫情概況，今日新增的80宗個案當中，共有54人與跳舞群組有關，該群組累計確診共187宗，成為疫情至今最大規模群組。她續指，除涉及21間跳舞場所外，亦牽連其他地點，包括上水的北區大會堂、沙田大會堂及大圍隆亨社區中心，活動包括唱歌及跳舞。

民政事務總署回覆查詢時指，沙田民政事務處今日接獲衞生防護中心通知，一名新型冠狀病毒病確診者曾於潛伏期內到訪隆亨邨隆亨社區中心。民政事務處已即時關閉隆亨社區中心，並將於明日進行全面消毒及清潔。



發言人續指，除用作社區檢測中心外，社區會堂及社區中心的設施現時仍開放予已租用團體使用，但會在活動人數上作出限制及採取防疫措施。民政事務總署會因應疫情發展而檢視開放安排。由11月26日起，民政事務總署將暫停租用團體在轄下的社區會堂或社區中心舉辦歌唱或跳舞班。其他活動租用安排詳情稍後公布。

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