新冠肺炎｜政府終肯研指定酒店供返港者檢疫　陳肇始：工作唔簡單

政府因應疫情新一輪收緊措施中，進一步針對酒店旅館Staycation聚集設限，包括對客房及出租單位設置租客人數上限；又敦促酒店實施檢疫、非檢疫住客分隔措施，監管正接受14日隔離者不能離開房間，不容許訪客入房。

鑑於輸入個案觸發本地爆疫，政府專家顧問中大呼吸系統科講座教授許樹昌、港大微生物學系講座教授袁國勇及港大醫學院院長梁卓偉，都要求政府指定部分酒店只供返港居民檢疫，這類酒店不能接待散客。食衞局局長陳肇始表示，正與業界商討安排，對方並不反對，但未知何時可落實，「努力處理中，工作唔簡單」。

政府公布最新疫情發展。（盧翊銘攝）

今日記者會上， 食物及衞生局局長陳肇始宣布，針對酒店旅館聚集設限，包括限酒店旅館，為客房及出租單位的人數設置上限。同時要求酒店分隔開受檢疫、非檢疫隔房，確保期間不能離開房間，亦不能接受訪客探訪。

食衛局及相關官員見記者。(盧翊銘攝)

找指定酒店「努力處理中」

除了以上系列酒店規管措施，當局正尋求指定酒店給返港人士入住檢疫，而非任由租住不同酒店，以回應政府專家顧問建議。陳肇始表示，11、12月大量留學生回港放假，不少來自高風險國家令人擔心，而目前按照規定除了自中國內地返港，從外國返港都要在酒店檢疫，指定酒店作爲檢疫用途的安排更理想，有關工作已展開，但現階段未有酒店名單，「努力處理中，工作唔簡單」，已與業界商討，業界並不反對。

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其他限枱辣招酒店同樣適用

另外周四開始實施關閉酒吧、浴室、派對房間、夜總會等處所，禁止現場表演、跳舞、而餐飲宴會則限最多10圍枱，即40人，最多4人一枱等措施，對於酒店同樣適用，意味酒店餐飲服務都受影響。

▼11月16起收緊防疫措施▼