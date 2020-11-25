新冠肺炎｜確診高盛銀行家曾到高級會所中國會　食肆星月居上榜

本港爆發第四波疫情，「歌舞群組」持續擴大，再多54人確診，至今累計有187宗個案，當中不泛多位上流名媛。據了解，與麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲稔熟的高盛（亞洲）私人財富管理業務董事總經理顧浩明確診，根據衞生防護中心最新的患者行蹤表，居於跑馬地億元豪宅樂景園的顧浩明，潛伏期曾到上環舞室Heavenly Dance，以及在上周六（21日)與同樣居於樂景園的70歲同歲男患者，到高級私人會所中國銀行大廈中國會。雖然男患者沒有到過爆疫舞場，但二人都列入歌舞群組。

顧浩明謝玲玲均屬Heavenly Dance舞客

新冠肺炎第四波疫情爆發，歌舞群組持續擴大，亦引發「闊太群組」。有指謝玲玲在病毒潛伏期間曾出席雀局，同枱包括高盛（亞洲）私人財富管理業務董事總經理顧浩明。謝玲玲周一發表聲明確認確診（編號＃5659），消息指雀友顧浩明也染疫。

根據資料，顧浩明居於跑馬地樂景園，而根據衞生防護中心最新的患者住址資料，就有兩人居於樂景園，分別是#5728男患者及5733號女患者，二人均70歲。

行蹤表資料顯示，顧浩明不遲於上周三 ( 18日）到21間爆疫舞室之一的上環Heavenly Dance，確診的謝玲玲也到該舞室跳舞。

顧浩明發病後到中國會

顧浩明在上周五（20日）發病，出現病徵，但她翌日（21日）與同居於樂景園的男患者，一同到中國銀行大廈內高級會所中國會。男患者同日發病，與顧浩明同列昨日（24日）確診者之一。

跳舞群組曾到多個康文署場所

另外，多個康文署旗下的場所上榜，包括北區大會堂、沙田大會堂、恒安體育館、馬鞍山體育館，全為「跳舞群組」確診者曾到訪的地方。

新屯門商場喜雙逢酒家、灣仔星月居、美林商場海港燒鵝海鮮酒家，則是確診者行蹤表新列入的食肆。當中高檔私房順德菜食肆星月居一名員工確診。

星月居主打粵式私房菜，食客需要提前預約。(星月居官網圖片)

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