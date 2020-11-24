【新冠肺炎】外交部：已邀世衛專家來訪調查新冠病毒源頭

中國外交部24日證實，已邀請世衛國際專家訪華，調查新型冠狀病毒疫情的源頭。

在24日外交部記者會上，外交部發言人趙立堅說，疫情發生以來，中國同世界衛生組織就病毒溯源問題始終保持著溝通與合作，中方在自身開展溯源工作的基礎上，認真、積極落實世衛大會決議，率先邀請世衛組織專家來華開展新冠病毒溯源合作，近期還同世衛組織專家組織了視訊交流會。

趙立堅稱，病毒溯源是一個科學問題，應由科學家在全球範圍開展國際科學研究與合作，促進對病毒動物宿主和傳播途徑的了解，目的是更好預防未來可能出現的風險，保護各國人民的生命安全和健康。隨著溯源進程的推進，可能涉及多國多地。趙立堅稱，也希望所有相關國家都像中方一樣，采取積極態度，同世衛組織開展合作，為全球病毒溯源和抗疫合作做出貢獻。

當日BBC記者問及，中國政府提出建立健康碼國際互認機制，對此能否提供共多信息。對此，趙立堅稱，當前全球疫情依然嚴峻，世界經濟亟待恢復，便利人員往來需求迫切。為暢通世界經濟運行脈絡，恢復全球產業鏈、供應鏈安全順暢運轉，便利人員有序往來，中方提出建立國際防疫健康信息互認機制的倡議。目前，健康碼國際互認機制正處於起步階段，後續工作將圍繞著國家間機制互認、信息保護、數據應用等進行。中方將就此同有關方面進行溝通。