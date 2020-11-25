新冠肺炎｜酒吧須關閉7天　業界斥無爆疫被開刀：置身疫情輪迴中

本港新冠肺炎踏入第四波，政府宣布收緊社交距離措施，包括明日（26日）起酒吧、酒館、派對房間、浴室、夜店、夜總會，須關閉至下周三（12月2日）。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁批評，本波爆發與酒吧無關，卻以業界「開刀」令人憤慨，憂心「保就業」計劃完結後將現結業潮，促政府更改規定，只要求「出事」的酒吧停業，並提供資助。 蘭桂坊協會總監張素媚亦批評政府要求不合理，質疑為何政府對酒吧業特別嚴厲，屢要求業界停業，致業界「零收入」。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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酒吧業界置身在疫情的輪迴中

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁，今日（25日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中形容，政府宣布關閉酒吧，令業界感到無奈及憤慨。他質疑酒吧業界已嚴守政府防疫規定，本波爆發源頭與酒吧無關，卻被「開刀」，令酒吧業界置身在疫情的輪迴中。

梁立仁認為，應該「邊間有事封邊間」，不宜一刀切，直言若不時被強制停運，業界難以經營，對聖誕生意亦難抱特別期望，即使趕及重開亦只是勉強經營到，隨著第二輪防疫抗疫基金下推出「保就業」計劃即將完結，他相信將出現酒吧結業潮：「到期不再有資助，相信很多都經營不到。」

張素媚批政府未有「對症下藥」、關閉酒吧不合理

蘭桂坊協會總監張素媚在港台節目《千禧年代》中亦表示，是次跳舞群組爆發致疫症蔓延，政府應針對跳舞場地制定嚴謹措施，對選擇關閉近月僅出現零星個案的酒吧業感極度遺憾及失望，形容是不合情及不合理。

張素媚指，酒吧業經歷三個多月無工開，老闆零收入下仍要「捱貴租」及「出糧」，已屬災難性，政府防疫措施未有「對症下藥」，更令業界首當其衝受影響，質疑當局為何對業界特別嚴厲。

她強調業界一直積極配合政府 ，對於「安心出行」應用程式，蘭桂坊協會有約一半會員已登記，又正研究使用飲管飲酒等形式的可行性。