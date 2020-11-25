新冠肺炎｜傳染病科醫生指確診數字仍上升　倡為跳舞群組重複檢測

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，政府昨宣布收緊社交距離措施。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（25日）在港台節目《千禧年代》表示，跳舞群組人士即使目前驗出對病毒呈陰性，仍有機會發病，建議政府為相關人士重複檢測。他又呼籲衛生防護中心清晰釐清患者的密切接觸者，避免「走漏」。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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曾祈殷表示，第四波疫情比第三波來得急速及兇猛，故港府不能掉而輕心。他指，涉及跳舞群組的2800人，接受強制檢測後找出50名確診者，認為應為有關人士進行反覆篩檢，避免出現「陰轉陽」情況。他預料未來兩周確診個案數字仍會上升，呼籲衞生防護中心清晰釐清患者的密切接觸者，避免「走漏」。

曾表示，政府收緊社交距離措施，希望市民在非常時期盡量減少非必要社交活動，但目前卡拉OK及麻將館等場所毋須關閉，擔心令人感覺有關場地的感染風險不大，一窩蜂去光顧。他又指，目前康文署表演場地未停用，仍可進行表演活動及期間亦可除口罩，令人感覺「把尺不清晰」，執法者難以界定甚麼是違法行為，倒不如規定進行所有活動均必須佩戴口罩。

對於「安心出行」App安排，曾祈殷指出，港府希望做追蹤時加快力度及效率，認為社會大眾值得出一分力考慮安裝「安心出行」。他又指，若政府認為難以追蹤，或患者不願透露潛伏期行蹤，相信政府要採取果斷措施，要求市民強制使用有關應用程式。他又指，若未來疫情無法控制，衞生防護中心未能做到及時追蹤，可考慮全民強制檢測。