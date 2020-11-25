周星馳就于文鳳追討案作供　避過傳媒入庭　笑言高院是否要裝修吓

影星周星馳的前女友于文鳳，分手後向周追7千萬投資佣案續審，案件今日（25日）進入第6天審訊，周星馳將會出庭作供。他今早9時多抵達法庭，大批傳媒在高院正門守候，惟周未經正門入庭。身穿深藍西裝外套的周上庭作供前似乎心情不錯，與記者有講有笑，被記者問到上庭前的心情、會否感到緊張，周表示「無乜嘢」，又表示「好想飛，最想去澳門」，但解釋只是比喻，並指「（如果）澳門都去唔到，咁邊度都去唔到」。

原告為于文鳳，被告為周星馳。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

笑言法院是否要裝修吓

周雖然未經正門入庭，但似乎心情不錯。並對記者提問有問有答。被記者問到上庭前的心情、會否感到緊張，周表示：「無乜嘢。」作為法庭稀客的他再被問到覺得高等法院如何，周笑稱：「喺咪要裝修吓。」

作供前與記者妙問妙答

周被問到在疫情期間做了甚麼，周笑著反問記者：「你有咩做吖？」再被問到最近忙甚麼時，他又反問記者在忙甚麼，對於有否留意本案新聞，他笑著表示：「有咩？」他又稱：「而家好想飛。」被追問最想去哪個地方時，他表示為澳門，但解釋只是比喻，又說：「（如果）澳門都去唔到，咁邊度都去唔到。」

周於上午10時開始作供，並以廣東話作供，由於本案為英文審訊，法庭安排了翻譯主任進行即時傳譯。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017