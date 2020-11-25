施政報告2020｜林鄭：不放棄明日大嶼　考慮發債或公私合營填氹

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，她強調現屆政府不會放棄明日大嶼計劃，指討論發展東大嶼已有10年之久，認為不應再曠日持久，中部水域填海可以提供公營房屋、連結港島北及北大嶼鐵路及道路、解決新界西北交通擠塞等，並探討融資方案。 港府亦重提計劃發展屯門西作住宅用途，研究在龍鼓灘近岸填海220公頃，及發展沿海土地及內河碼頭。

明日大嶼建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林鄭表示，在眾多土地供應選項中，明日大嶼規模最大，目前申請撥款涉1000公頃填海，及相關策略性中部水域人工島研究，她指項目原屬2011年優化土地策略東大嶼填海概想，已蘊釀討論接近十年，不應該再曠日持久，只要大家客觀持平，心繫香港長遠利益，就明白中部水域填海有多方面好處。

林鄭：切實可行 巨大經濟利益

林鄭續指，明日大嶼可以開發新土地，而非將現有土地改變用途、增加七成比例公營房屋、連結港島北及北大嶼山道路及鐵路，完善交通網絡、解決新界西北交通擠塞、建設近零排放宜居社區、提升北大嶼山的商業發展潛力，及吸納本土填料，避免運往境外引致的環境問題，強調項目是切實可行，有巨大經濟效益。

林鄭又稱，項目雖然於去年5月獲立法會工務小組支持，但至今尚未取得撥款，「為咗香港未來，本屆政府不會放棄明日大嶼計劃及工作」，明言會努力爭取盡快開展研究，承諾會聆聽意見，並探討創新融資方案。

消息人士指，料可於今年內取得明日大嶼的前期研究撥款，研究工作所需要的款項仍為5.5億元。消息人士指，政府將於2026/27年度展開工程，於2029/30年度己有土地可交予興建房屋，料首批住宅入伙日期為2034年。消息人士指，會先作研究並收集市民意見，才決定落實計劃。至於融資方案，消息人士指，將於研究時稍作分析，包括可由政府全數出資、由政府及私人發展商合作，即類似沙田第一城的例子，又或以債券融資。消息人士指，政府有足夠能力承擔所需款項。

重提明日大嶼 團體批評無交代融資方案

綠色和平資深項目主任連佩怡指，新一份施政報告花大篇幅重提「明日大嶼」，但仍未有提到融資方案，「錢從何來仍然未有眉目。」她又指，長策未來10年的房屋需求已達標，意味著已滿足短期的房屋需求；而統計署亦估算於香港人口於2042年後將會下跌，認為政府未有根據最新的人口估算強推明日大嶼，形容為「盲目增加土地供應。」

研發展屯門西 龍鼓灘填220公頃地

在發展屯門西方面，林鄭指隨着屯赤隧道今年年底通車，及屯門南鐵路延線進入詳細規劃，港府策劃在龍鼓灘220公頃近岸填海，及發展屯門西沿海220公頃土地，並檢視內河碼頭發展需要，研究屯門西作住宅發展等的潛力。

林鄭指出，有需要加快土地發展程序，由於政策不協調, 審批繁複冗長，拖慢生地變熟地，住宅落成速度，由發展局、屋宇署及地政署組成的「精簡發展管制督導小組」，過去二年多專責和理順審批私人項目，避免重複審批。為壓縮發展時間表，授權發展局局長，擴閣督導小組工作範圍，納入發展局以外部門，全面檢視政府及視人發展程序，林鄭會親自督導內部協調，確保全力以赴，以排除萬難、創新思維的精神，大刀闊斧，勇於承擔的態度加快房屋供應。