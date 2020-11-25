施政報告｜旅行社再獲最少10萬　導遊領隊亦有1.5萬　望年底發放

特首林鄭月娥今日（25日）發表《施政報告》，當中宣布撥出接近6億元的額外支援，以進一步協助最受疫情打擊的旅遊業，以應對未來持續的挑戰。符合資助條件的人士，包括向旅行代理商、職員、持證的主業導遊及領隊、接載旅客為主的旅遊巴取機。政府料可惠及全港約1,700間旅行代理商、1.9萬名從業員、3,400名司機。

新華旅遊早前向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。（資料圖片／羅君豪攝）

政府向旅遊業發放的6億元額外支援有三項，包括向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，僱用10名或以下職員的旅行代理商，將會獲得劃一10萬元津貼；僱用11名或以上職員的旅行代理商，津貼金額直接與職員數目掛鈎，以每名旅行代理商職員1萬元津貼為計算基準。政府預料可惠及全港約1,700間旅行代理商。

第二項為向每名旅行代理商職員、以及自由作業持證的主業導遊和領隊，發放一次過1.5萬元津貼，政府預料可惠及約1.9萬名從業員。

第三項為向每名以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機，發放一次過6,700元津貼，政府預計可惠及約3,400名司機。政府消息指，有關津貼料會在一個半月內發放，有望能在今年年底前完成發放。

政府表示，該支援項目的發放安排將於稍後公布。政府亦指，早前已透過三輪「防疫抗疫基金」向旅遊業提供財政支援，資助金額近17億6千萬元。若加上「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，合共向業界提供的資助近26億元。