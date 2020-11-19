新冠肺炎｜港擬准粵澳居民入境免檢疫　旅遊業料單向放寬無助生意

港府日前推出回港易計劃，居於廣東及澳門的已預約香港居民，下周回港後毋須強制檢疫14日。有消息指，政府將觀察計劃實行兩、三周的情況，如無返港居民確診，擬准粵、澳居民入境免檢疫，惟他們返回粵、澳時，仍需隔離14日。有旅遊業界人士認為，單向放寬「只係將疫監由28日變成14日」，相信無助帶動生意。

港府日前推出回港易計劃，居於廣東及澳門的已預約香港居民，下周回港後毋須強制檢疫14日。（資料圖片）

消息指，政府將觀察回港易計劃實行情況，若兩、三周後運作暢順情況和對疫情影響不大，會再考慮進一步放寬內地和澳門居民的到港限制，即推行單向免檢疫，粵、澳居民到港後毋須接受檢疫，但回到內地及澳門仍須檢疫14天。

首批回港易計劃昨日起開放預約，香港居民可申請於下周一（23日）至下個星期日（29日）期間回港。其中經深圳灣口岸回港的名額為每天3,000個，而經港珠澳大橋香港口岸的名額則為每天2,000個，會以先到先得形式分配。

中旅社副董事長、香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良。（資料圖片／盧翊銘攝）

中旅社副董事長、香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良預料，相關措施無助帶動生意。他表示，若實施單向免檢安排，內地遊客返回粵、澳兩地仍需隔離14日，「只係將疫監由28日變成14日」，相關安排主要惠及商務旅客或探親人士。雖然政府早前准許業界舉行本地團，但他說，在限聚令、交通工具人數限制等要求下，安排行程有難度，辦一團的成本亦很高，未能有明顯好轉。他續指，保就業計劃月底完結，目前又通關無望，業界已無法再「頂落去」，期望本地疫情盡快受控，兩地恢復正常通關。