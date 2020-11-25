新冠肺炎｜深圳灣返港婦居家檢疫期確診　張竹君：料被同住者傳染

新冠肺炎第四波疫情大爆發，衞生署今日（25日）公布新增85宗確診個案，當中有84宗是本地個案，1宗為輸入個案。在本地確診個案中，其中一位44歲女患者於本月8日從深圳灣口岸來港，居家檢疫期屆滿當日發病不適，同住的52歲女患者亦確診，兩個案介定為本地確診。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名從內地來港的患者聲稱檢疫期間並無外出；同住的人士則曾出街，亦是較早發病，加上本地出現多宗社區個案，初步估計後者傳染給前者機會較大，但目前仍然追蹤感染源頭。

個案編號5816的44歲女患者，11月8日從深圳灣口岸來港，居家檢疫期屆滿當日，即11月22日發病不適。（資料圖片）

張竹君指同屋有出街更早發病

個案編號5816的44歲女患者，本月8日從深圳灣口岸來港，居家檢疫期屆滿當日，即本月22日發病不適。而同住的 52歲女患者（個案編號5815）亦同樣確診，兩個案均介定為本地確診個案，兩人居於深水埗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，從內地來港的患者聲稱，檢疫期間未曾出外，而同住的患者則曾出街，亦是較早發病，加上本地出現多宗社區個案，而深圳則未有社區個案，所以初步估計本地感染可能性較大，相信是由同住人士傳染給居家檢疫者。張指，目前仍然追蹤感染源頭，亦不會排除任何可能性。

▼11月26起收緊防疫措施▼