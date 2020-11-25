新冠肺炎｜邱達昌太太邱吳惠平認確診　飯局接觸患者　稱從不跳舞

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，跳舞群組確診者數天內增至逾130人，遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌太太邱吳惠平今日（25日）以個人名義發新聞稿親認確診新冠肺炎，她指是上周四（19日）出席一飯局後接觸到確診者而染疫，強調「從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員」。

遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌的夫人邱吳惠平（左）親認確診新冠肺炎，強調非跳舞群組。

新冠肺炎第四波疫情來勢洶洶，並有蔓延到上流社會的跡象。遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌於周一（23日），接受《香港01》記者查詢時，確認夫人邱吳惠平確診，邱太發信親認為確診者，指上周四（19日）與一確診者晚膳，得知後進行自願病毒檢測，因而獲告之確診新型肺炎。

邱太強調，「本人從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員，現時身體情況良好，正在醫院接受醫護人員的悉心治療」，她在信中又感謝所有為抗疫努力的醫護人員，及感謝外界關心。

邱達昌周二晚接受查詢時，未有回應是否確診，只着記者「唔好亂寫！」（資料圖片）

然而，衞生署周二（24日 )公布的患者居所資料，顯示清水灣銀臺路兩日內一共有兩確診者，首一人為邱太，而昨日增一名患者，為66歲男子，被列為與本地個案有流行病學關連，而同為66歲的邱達昌周二晚接受查詢時，未有回應是否確診，只着記者「唔好亂寫！」

此外，消息指旺角中心診症的婦產科醫生劉黃色鳳確診。劉黃色鳳醫生診所的職員接受查詢時證實，醫生於11月17及19日曾到跳舞場所跳舞，後因強制檢測而接受檢測，昨天得悉確診。