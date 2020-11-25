中年漢求復合被拒　涉持刀斬女友至昏倒　被捕後稱很愛對方才揮刀

中年男子求女友復合不果，涉嫌在女友6歲女兒面對持刀要脅，女童大哭下才罷手。惟他數天後在女友家中守候，待女友回家時疑再施襲。男子否認傷人等罪，案件今在高等法院開審，控方在開案陳辭透露，被告在事主家待事主回來後從後施襲，女事主轉身逃走，被告趕至並涉用刀插其腹部，並扯其頭髮再鎅其頸及頭面等至昏倒。被告被捕後稱，因深愛事主才揮刀。

被告謝安（39歲）否認一項襲擊他人致造成身體傷害罪，指他於2018年12月7至8日，在馬頭圍鴻運街一單位內，襲擊女事主林以晴，令致她身體受傷；另被控一項有意圖傷人罪，指他再於同年12月11日在鴻運街8號非法和惡意傷害林，意圖使她身體受嚴重傷害。

事主要求分手及要被告搬走

控方開案陳辭指，被告與女事主與2018年1月相識，二人迅速發展為情侶，被告同年6月搬進女方單住，與女事主和她的6歲女兒同居。惟二人的關係於數個月後惡化，女方提出分手並要求被告搬離，被告拒絕，二人經常為此爭吵。

在事主6歲女兒前勒頸威脅

同年12月7日晚，被告手持利刀到女事主家中要求復合，並勒住女事主的頸部威脅她，女事主的女兒見狀大哭，被告因此才放開女事主；被告一直在女方家中逗留至翌日才離開，女事主之後帶同女兒回內地。

扯事主頭髮並在其頸鎅多刀

女事主母女二人於同年12月11日回港反家，不料被告早已在單位守候，他手持一把刀鋒20厘米的長刀，在事主回家後從其背後突施襲。女事主大驚並轉身逃至大廈地下，正想拉門逃出大廈之際，遭被告追到；被告並擋住大廈鐵閘不讓事主離開，然後用刀刺向事主腹部，又扯住她的頭髮，及在她的額頭上鎅上多刀。

扯事主頭髮拉她回屋內

女事主浴血下大叫，鄰居見女事主受襲，被告則持刀揮向自己的頸，又威脅鄰居不要報警，鄰居先帶走事主的女兒。被告扯住女事主的頭髮將她拉回屋內，但女事主成功逃脫並跑到大廈鐵閘，但再遭被告截停，被告再向事主揮刀，其斬傷其面部、頭部、頸部等多處地方，女事主倒在血泊中失去意識並暈倒。

警誡下稱很愛事主

女事主送院治理後2天才蘇醒，她身體多處創傷，口部難以張開，視力、雙手行動等亦受影響，面及頸部多處有疤痕，兩邊聲帶亦受創甚深，以致她再無法大聲說話；女事主最終在留院一個月後出院。被告被捕後在警誡下稱，他因為很愛女事主，才一時衝動揮刀斬她。

案件明天續審，控方將傳召女事主上庭作證。

案件編號：HCCC 402/2019