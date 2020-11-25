城巴上涉殺女友｜被告原想盂蘭節跳樓　免有下一世　女友及時制止

土木工程師涉嫌在城巴上殺女友再爆玻璃跳車案，被告今(25日)續在高等法院自辯。他指和女友拍拖時，亦有甜蜜時刻。惟兩人的關係日差，會為女友的行蹤問題爭吵。女友於案發前提出分手，被告因此有意尋死，並計劃在踏入盂蘭節時跳樓自殺。他庭上解釋，認為在盂蘭節死去將不能投胎，「唔洗有下一世」。惟女友在他跳樓前找到他，最終未有實行。

現年25歲的被告吳欣鍵，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲)。

上成人網看自拍片查女友有否背叛

被告透露自第一次拍拖，他會瀏覽成人網站，㨂選自拍的短片觀看，查看女友是否在片中。他解釋說：「想知佢地有無背住我，同第二啲男人咩。」會看幾千條片段，但每片段只看數秒。每次展開一段戀情，他會先花一、兩晚瀏覽成人網站查看，之後每星期花1、2小時做此事，直至該段戀情結才。被問及女友是否不知情時，他庭上謂：「點畀人知？」

花瓣砌成Happy Birthday 哄李

他又透露，和李拍拖的甜蜜往事。由於李稱未收過花，被告遂在對方生日時，先在沙灘用花瓣砌成「Happy Birthday 」英文字。他和李用膳後再行至沙灘，李見到「Happy Birthday 」英文字感驚喜。

李則在被告生日時，在服務式住宅訂房，用氣球砌成「Happy Birthday 」，被告並玩類似尋寶遊戲，最終他找到李織的頸巾。兩人之後在房內「煮飯仔」。

被告自辯重點及案發經過。（詳看下圖）

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不讓朋友見李

惟兩人亦時有爭吵，包括因會李的行蹤問題。此外，因擔心家人失禮，李會嫌棄，被告未有帶李見自己的家人。同時，被告亦未有讓朋友見李，因擔心朋友會追求李。

任助理工程師卻覺像地盤佬

於2017年7月，被告找到一份助理工程師的工作，惟他形容該工作只是在地盤「行嚟行去」，覺自己是「地盤佬」，對成為土木工程師無太大幫助。李之後獲理大的護理系招收，被告擔心李成為護士，會看不起他這個「地盤佬」。

認為盂蘭節死不能投胎

李於同年9月提出分手，被告因此萌生自殺念頭。他向李暗示有意尋死，並在Google Drive寫下遺言。他打算在夜晚12時後跳樓，並在庭上解釋，因過了12時後就是盂蘭節，認為在盂蘭節死去，將不能投胎，「唔洗有下一世」。惟李在他自殺前找到他，他未有實行。

案件編號：HCCC329/2018