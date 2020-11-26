浸大地理系學生確診　中大新傳系學生初步陽性須關閉部分課室

新冠肺炎第四波疫情持續，衞生防護中心今日（26日）公布新增81宗確診個案，累計共5,948宗，跳舞群組染疫人數增至311人。

中大新聞與傳播學院一名學生初步確診新冠肺炎，校方明日（27日）會關閉該學生一周內曾到過的班房等進行消毒。另外，浸會大學公布，該校的一名地理系學生確診，由於他自10月初起已沒有回校，認為對其他師生的影響不不大，但會密切監視情況以了解對師生造成的風險程度。

浸會大學公布，校內一名地理系學生的一名家庭成員早前出現新冠肺炎病徵，進行檢測後列為陽性個案。（資料圖片）

疫情持續，中大新聞與傳播學院表示，學系中的一名學生接受新冠肺炎測試後列為初步確診個案，現時會關閉該學生過去一星期曾到過的班房及校園公共空間。此外，校方表示，為了確保安全，會追蹤及安排過去一星期曾到過有關班房及與該學生接觸的師生，要求進行新冠病毒測試，以及會盡快將檢測結果通知各人。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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另外，浸會大學公布，校內一名地理系學生的一名家庭成員早前出現新冠肺炎病徵，進行檢測後列為陽性個案，並於11月25日入院，而列為密切接觸者的學生今天（26日）接受檢測後同證實確診。校方指該名學生於10月初起已沒有回校，認為對其他師生的影響不不大，但會密切監視情況以了解對師生造成的風險程度。

校方表示，由於該學生自10月初起已沒有回校，連日來亦未有跟其他師生接觸，初步評估後認為風險不大，現時會提醒其他師生密切了解自己身體情況，並會密切監視對校園影響。