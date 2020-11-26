新冠肺炎｜跳舞群組增至311人有患者赴菲力偉　竹園BandStage爆疫

本港新冠肺炎疫情繼續蔓延，衞生防護中心公布，今日（26日）新增81宗確診個案，本地個案佔75宗，跳舞群組再添59名患者，該群組累計已有311人確診。多名跳舞群組患者曾到尖沙咀及銅鑼灣的菲力偉健美中心，參與6至7人的小組瑜伽和伸展活動班；有患者曾到太子道西樂陶演藝中心，亦有患者到過銅鑼灣A And B Dance Studio。 另外，有5至7名曾於本月20日晚到過竹園飛鳳街BandStage Live Music的市民確診，連表演者也染疫，張竹君認為當晚或出現小型爆發。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生稱，本港今日新增81宗確診個案，本地個案佔75宗，當中13宗源頭不明。跳舞群組再添59名患者，該群組累計已有311人確診。

有5至7名曾於本月20日晚到過Bandstage Live Music的市民確診，張竹君認為當晚或出現小型爆發。（Bandstage Facebook圖片）

跳舞群組繼續擴大，患者曾赴多個地點，衞生署再增7個地點要求市民強制檢測，並呼籲曾到相關地點的市民在3天內接受檢測。張竹君坦言，未必能追蹤所有曾到食肆及酒吧的顧客，只能呼籲市民接受檢測。

食肆方面，有患者曾到石硤尾彩龍大酒樓曾有一邊吃飯、一邊跳舞；亦有患者到過黃大仙彩雲商場彩雲大酒樓及竹園飛鳳街酒吧BandStage Live Music。有5至7名曾於本月20日晚到過BandStage Live Music的市民確診，連表演者也染疫，張竹君認為當晚或出現小型爆發。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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多名跳舞群組患者曾到尖沙咀美麗華廣場11樓，以及銅鑼灣利園2期4樓的菲力偉健美中心參與課堂，出席6至7人的小組瑜伽和伸展活動班，期間有戴口罩，未知傳播途徑是否更衣室等。另外，有患者曾到太子道西樂陶演藝中心，亦有患者到過銅鑼灣A&B Dance Studio，張竹君呼籲其他出席人士接受檢測。

菲力偉集團發聲明稱，有3名會員確診及1名會員初步確診新型冠狀病毒。確診會員曾於11月11-14日、16-21日及23日到訪尖沙咀會所參與運動課堂，其中一名會員同時於11月11日進行身體療程、11月18日進行面部和身體療程及11月19日享用過餐飲服務；而初步確診會員於11月22日及23日曾到訪銅鑼灣會所參與運動課堂。菲力偉尖沙咀及銅鑼灣會所將延長關閉14天，於12月9日重開。

多名跳舞群組患者曾到尖沙咀美麗華廣場11樓，以及及銅鑼灣利園2期4樓的菲力偉健美中心參與課堂。（資料圖片／鄧穎琳攝）

77歲兼職夜更醫生的胡可滿（第5918宗個案）亦屬於跳舞群組，張竹君稱因私隱問題，未有披露他曾跳舞的地點。他在本月23日發病，但於黃大仙富山邨富信樓診所應診至25日，其診所的護士和清潔工人均需檢疫。

張竹君續說，港大團隊經基因排序發現，跳舞群組數名患者的病毒株與其他第四波初期的患者，譬如帝苑酒店和油麻地藥房群組相似，非再突變成更新的病毒株品種。

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