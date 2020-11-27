梁國雄就男犯須剪髮覆核　終極上訴得直　梁：應該但遲來的判決

有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄於2014年被判囚，服刑期間須剪掉一把長髮。梁提出司法覆核，質疑要求男犯剪髮，女犯卻可留髮，屬性別歧視。他原審時一度勝訴，但遭上訴庭改判敗訴，遂向終審法院提出終極上訴。終院法官早前聽取陳詞，今(26日)頒發判辭，裁定梁國雄再勝訴，梁在庭稱裁決是應該但遲來的判決，又稱希望法庭以後都會盡量保持公正。

終院認為署方做法有違性別歧別

終院認為署方做法違反《性別歧視條例》，並認為確保監獄紀律與施加社會上對男女的既定造型，缺乏合理關聯，署方無法解釋男女間為何有如此不同的待遇，署方也未能提供理據證明，在社會上男性的既定髮型是短髮，女性則可以是長髮或短髮。

梁望法庭能盡量保持公正

梁國雄今早領得判辭後，即急不及待先看看內容，才向記者發言。他形容這是應有但遲來的判決，又稱2014年因示威入獄，當時提出覆核的心情與現在不同，他現在是好掛住在獄中囚禁的香港人。他又指，人權不是去坐牢的一刻，而是要公義，司法要保持公正，希望法庭能夠盡量保持。

梁國雄今早有特別到終審法院領取判辭。(社民連FB圖片)

上訴人為梁國雄，答辯人為懲教署署長。是次爭議的法律議題為，要求男囚犯的頭髮盡量剪短，而未有對女囚犯作此要求，是否違反《性別歧視條例》，構成直接歧視；以及違反《基本法》第25條所指「香港居民在法律面前一律平等」。

把傳統性別定型強加他人身上

代表梁國雄的資深大律師潘熙早前指，懲教署稱要男囚犯剪短髮是基於「傳統髮型」的標準，卻未有提出相關證據，證明什麼屬「傳統髮型」。潘又指，現時署方所指的「傳統」，只是把性別定型強加他人身上。

署方反駁沒有囚犯可以標奇立異

代表署方的資深大律師黃繼明則指，署方並非要求每名囚犯的外表都一樣，但指沒有囚犯可以標奇立異。而署方有權根據「傳統髮型」的標準，去維持獄中的一致性。

爭議在於男犯是否因沒有選擇而受到較差待遇

終院法官在判辭指出，《性別歧視條例》列明四項元素，包括：

1. 一名人士所獲待遇，有別於另一名不同性別的人；

2. 兩名人士的情況沒有重大分別；

3. 投訴人所受待遇，是差於該名用以比較的人士；

4. 此待遇的差別是基於其性別上的不同。

終院認為，就梁提出的投訴，署方的常規令，已乎合上述1,2及4點，故本案爭議，只是在於第3點，即男犯是否因沒有選擇而受到較差的待遇。男犯無權選擇頭髮的長度這事實，顯示他們受到有別於女犯的待遇。署方因而需要解釋，他們指此舉是為確保監獄紀律，認為有必要限囚犯在外型上保持一致，又認為社會上對男及女性的既定造型，能應用於囚犯身上。

惟終院並不接納這說法，並為確保監獄囚犯的紀律，及施加社會上對男女性別的既定造型，兩者並無合理關聯，而署長亦未有提出足夠解釋，為何男女在這待遇上要有所不同，亦未能提供理據證明香港社會中，男性的既定髮型是短髮，而女性的則可以是短髮或長髮。裁裁定梁的上訴得直。

案件編號：FAMC56/2019