新冠肺炎｜養和醫院72歲男病人初步確診　無披露妻屬跳舞群組患者

養和醫院昨晚（26日）表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人於本周二(24日)，接受新冠肺炎檢測並初步確診。他轉到公院接受治療時，才透露其妻與跳舞羣組有關並已確診。養和醫院為24位在中心工作的醫護人員進行病毒測試，全部結果呈陰性；院方亦已聯絡於11月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，並安排他們盡快接受病毒測試。

跑馬地養和醫院。（資料圖片）

簽署未有與確診個案接觸

養和醫院表示，該名72歲男病人病人於本周二到診，通過體溫測試，並簽署確認沒有旅遊、與懷疑或確診個案接觸或群聚史。但他之後向主診醫生表示有喉嚨痛等上呼吸道不適，醫生遂為他安排病毒測試。病人對上一次於上周六(21日)接受病毒測試，當時結果為陰性。當病人初步確診後並轉到公院時，他才透露其妻與跳舞羣組有關並已確診。

院方即晚及在25日早上在腎科透析中心進行清潔及消毒，亦按衞生防護中心指引即時為24位在中心工作的醫護人員進行病毒測試，全部結果呈陰性。院方會繼續對這批醫護人員進行醫學監測，暫時未有醫護及工作人員報告身體不適。

另外，院方亦已聯絡於11月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，並安排他們盡快接受病毒測試。

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