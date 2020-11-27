新冠肺炎｜金域檢驗本月疑兩度出錯　獲醫管局續約3個月

醫院管理局由9月起委託金域檢驗（香港）有限公司提供檢測，合約於今日（27日）屆滿。醫管局回覆查詢時稱，為配合衞生防護中心有關措施的延續性，該局早前已按合約條款，將有關承辦商的合約延長12周，即大約3個月。 不過「金域」本月內疑曾兩度出錯，早前因處理聯絡資料問題，導致近3,000市民收到其他人的陰性結果通知，當中有6人的樣本應屬陽性卻「陽變陰」。另外，金域亦承辦高危群組檢測，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌曾懷疑金域的實驗室受污染，導致4名職業司機，樣本出現懷疑「假陽性」結果。

醫管局自7月起委託承辦商提供檢測，根據醫管局網頁，金域當時以4,065萬元投得為期3個月合約，合約期為9月5日至11月27日，即今日屆滿。醫院管理局總行政經理庾慧玲昨日稱，局方會以公開、公平、公正機制，就外判服務進行招標。醫管局回覆查詢時稱，為配合衞生防護中心相關措施的延續性，早前已按合約條款，將承辦商合約延長12周。

早前同日確診的4名職業司機，包括3名的士司機（第5417、5419、5420宗個案）及一名復康巴士司機（第5418宗個案），入院後再檢測的樣本均呈陰性，驗血後亦沒有發現抗體。（資料圖片）

向陽性反應病人發放陰性檢測結果

醫管局前晚（25日）公布，接獲檢測承辦商通知，處理陰性結果短訊的聯絡資料時出錯，導致2,972名市民收到其他人的陰性結果，當中6人本身的正確檢測結果應為陽性。醫管局當時稱，非常關注事件，並通報私隱專員公署，要求承辦商全面檢視系統及修正錯誤。醫管局總行政經理庾慧玲昨稱，承辦商於24日晚上9時發陰性短訊予涉事市民，訊息包含其他人身分證號碼首4個位，又稱短訊與當局通知確診患者沒關聯，沒患者因短訊而延遲治療。

另外，金域亦承辦高危群組檢測。早前有4名職業司機於同一日確診，包括3名的士司機（第5417、5419、5420宗個案）及一名復康巴士司機（第5418宗個案），惟4人入院後再檢測時，結果均呈陰性，驗血後亦沒有發現抗體。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌懷疑，4人的樣本在金域實驗室受污染，故出現「假陽性」結果。

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