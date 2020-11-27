新冠肺炎｜養和醫院爆疫　袁國勇懷疑有跳舞群組人士探病播毒

新冠肺炎疫情首現醫院爆發，養和醫院一名77歲病人，留院三個月後，近日出現發燒等病徵，經檢測後昨日初步確診，同日離世，曾協助搶救的一名護士及一名病房助理初步確診，衞生署衞生防護中心指，醫院有機會小規模爆發。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇以獨立顧問身份到養和醫院視察情況，他之後接受傳媒訪問時表示，該名離世病人是末期癌症患者，經常咳嗽，需要抽痰，且免疫力低，相信是三名探訪家屬中，其中一人將病毒傳給病者，再傳染給兩名醫護人員，懷疑有來自「跳舞群組」的家屬探病時將病毒傳給死者，再於急救時傳給兩名醫護人員。

醫護人員為死者搶救未戴N95口罩

香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，視察養和醫院情況後，形容院方的防控感染措施做得好，但該名患者是末期癌症患者，經常咳嗽，需要抽痰，及使用霧化藥物。他指，由於患者免疫力低，病毒量CT值達約10至20，昨日搶救期間，病人一度心臟停頓，須採取心肺復甦，雖然搶救過程不長，但已令醫護成緊密接觸者。

他強調，當時情況緊急，搶救人員未必有時間戴N95裝備，「有咩戴咩」，無法避免，故施救過程有感染風險。

3300員工需檢測 同層病人留院隔離

該病人曾住33樓內科病房三個多月，他指，該病人住獨立病房，病房設有獨立空調系統，相信院內交叉感染好低，但不排除有其他病人或醫護受到感染，故醫院將為約3,300名員工檢測。至於同層的病人，由於是長期病患者或重症病人，難以轉送到檢疫中心，故會留院隔離14日，費用由院方支付。

今起限一人探病 需提供檢測陰性證明

袁國勇表示，初步調查後，相信患者感染源頭，是來自一位探訪家屬，對方將病毒傳給病者，再傳染給兩名醫護人員。他指，懷疑該名探訪家屬與「跳舞群組」有關，但暫未有證據證實。他重申，醫院的防控感染無問題，但當有外來的人士探訪病人，若在申報程序，未有透露實情，院方都無辦法。

袁指，院方今日起將加強探訪者防控措施，包括探病者須登記及作接觸申報，每次探訪由最多2人變為1人探訪，抗原測試呈陰性方獲准入病房，而檢測須每三日做1次，形容措施非常嚴格。他又建議，醫院盡量不要使用霧化藥物，改用口服或注射藥物，以減低傳播風險。