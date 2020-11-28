新冠肺炎｜食衞局否認本港禁用內地疫苗　表明或立法作緊急使用

食物及衞生局周四（27日）晚上發稿表示，指網上有報道內地研發並獲批准使用的新冠疫苗，不能在香港醫療系統使用，局方稱有關報道未有如實全面反映事實，且可能構成政府現有藥物規管制度「針對內地疫苗的偏頗印象」，對此深表遺憾。局方表明，不會排除在必要時進行緊急立法的可能性，以容許緊急使用任何經證明安全及有效的疫苗。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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局方指，香港既定的藥物規管框架及註冊制度一直行之有效，2015年進一步加強和優化，確保香港市民可獲得有效、具素質和安全的藥物。有關制度屬於一般性規管制度，適用於所有於香港提供和使用的藥物，包括疫苗。

局方續指，新冠肺炎疫情屬公共衞生緊急事故，政府現正採取「雙管齊下」的策略，為全港市民採購符合安全、療效及質素要求的疫苗，並會視乎需要考慮採取一切必要措施，「容許緊急使用任何經證明安全及有效的疫苗，不會排除在必要時進行緊急立法的可能性。」

註冊醫生周六起需強制有病徵病人檢測

另外，食衞局指，今日已就已刊憲，賦權註冊醫生由今日起，至下月11日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷，懷疑已染上新冠肺炎的人士接受檢測。

發言人指，在該14日期間，如註冊醫生懷疑某人已受感染，可發出書面指示，規定該人接受病毒檢測，收到書面指示的人士應在指示發出日期的兩天內完成檢測。例如受檢人士於星期一收到書面指示，應於星期三或之前接受檢測。

局方指，若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。局方指，任何相關人士如未有遵從指示即屬犯罪，一經定罪，可被罰款2,000元，並會收到強制檢測令。不遵從強制檢測令亦即屬犯罪，並可處第四級罰款，即25,000元，及監禁六個月。