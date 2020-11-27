新冠肺炎｜邱達昌夫婦、謝玲玲及余錦基確診謎底揭開：一個飯局

第四波新冠肺炎疫情在上流社會爆疫，繼麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲周一（23日）承認染疫後，有線電視老闆、遠東發展有限公司執行董事主席兼行政總裁邱達昌，今晚（27日）終於承認確診，較衞生署公布遲了三日。邱達昌的聲明也揭開他染疫原因，原來他與太太吳惠平，在上周四（19日）出席一個私人飯局，席上除了二人，也有謝玲玲及汽車會會監余錦基，即一餐飯已有4人確診。

遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌今日（27日）終承認受到感染。（資料圖片）

謝玲玲上周三曾做測試屬陰性

被「跳舞群組」二代感染的謝玲玲，她於周一（23日）確診後向外發聲明，指於上周三（18日）得知有份參與跳舞群組的朋友確診新冠肺炎，為了預防及盡公民責任，進行第一次檢疫測試，檢驗結果為陰性。於上周六（21日）進行第二次測試，翌日得知確診新冠肺炎，期間沒有任何病徵，並到醫院接受治療。

但她指，自己並非「跳舞群組」一員，但據知她的跳舞老師屬「跳舞群組」感染者，每星期會到中環舞室上堂，相信因此被傳染。其後邱達昌太太吳惠平，率先成為周一（23日）報告的確診者之一，《香港01》當日向邱達昌查詢時，承認太太確診，但未有透露太多內容。而翌日衛生防護中心公布一名與吳惠平也是居於西貢銀臺路的66歲男子同樣確診，記者再度致電了解其身體情況時，邱達昌當時未有否認，只著記者「不要亂寫」。

麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲周一（27日）承認染疫，源頭相信為她的跳舞老師。（謝玲玲ig圖片）

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到周三（25日）邱太發聲明聲明承認染疫，她是上周四席一私人飯局後，被通知同場有一名人士確診，得知後進行自願病毒檢測，因而獲告之確診新冠肺炎，信中強調「本人從不跳舞，亦並非跳舞群組中一員」。

到昨日（26日）《香港01》得悉余錦基確診，他指上周四出席一私人飯局後，同場的邱達昌告知他現場有人染疫，著他檢查，其後兩次報告同樣為陽性。

至此，謝玲玲、余錦基、邱達昌及邱太吳惠平，為何會染疫，謎底終於揭開。邱在今日終打破沉默，發聲明稱與太太一同出席當日飯局，其後進行兩次檢測，首次結果為陰性，再次檢測後終為確診，即三人同樣成為「跳舞群組」第三代染疫者。至於是否由謝玲玲傳染，抑或飯局是否尚有其他人，則仍待了解。