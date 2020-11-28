仁濟職員漏看陽性報告　醫院兩度檢測呈陰性　女患者一度送普通房

本港疫情持續加劇，衞生署今日（28日）公布新增84宗確診個案，當中 81宗為本地個案，當中27宗源頭不明及多達約80宗初步確診個案。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，一名64歲女病人本為確診者的密切接觸者，於本月24日因發燒及有肺炎而到仁濟醫院急症室，其鼻咽及喉嚨拭子檢測結果呈陰性，翌日衛生防護中心向醫院發出的傳真發現該名病人的確診編號及其隔離令，惟醫院26日才有發現及將她送往隔離病房，並再次為她安排檢測，結果呈陽性。庾坦然，相信是病人轉病房時職員遺忘有關的傳真資料而有延誤，但認為醫院兩次檢測有異是個別案例非不準確，相信是情況罕見。

庾慧玲表示，仁濟醫院員工睇漏確診通知，曾錯將病人送到普通病房。（高仲明攝）

公立醫院再次出現病人送後，兩度檢測為陰性，其後病人被定為確診個案。一名64歲女病人（確診編號：#5831）於本月24日因發燒及有肺炎而到仁濟醫院急症室，其鼻咽及喉嚨拭子檢測結果當時呈陰性，但醫院為審慎起見，安排她到隔離病房接受治療，當中無接觸其他病人。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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庾說，該病人的症狀持續，醫院翌日（25日）再為其檢測，結果仍呈陰性，由於隔離病房床位緊張，她被安排轉送往內科普通獨立病房；期後，醫院在11月26日發現衛生防護中心於11月25日下午一時發出的傳真，發現該名病人的確診編號及其隔離令，隨即將她送往隔離病房，並再次為她安排檢測，結果呈陽性，女病人現時情況目前穩定，庾說，由於她在隔離病房期間，沒有接觸其他病人，曾與她接觸的醫護人員則有穿上適當防護裝備，亦沒有進行高風險程序，因此沒有醫護需要隔離。

庾慧玲表示，醫院兩次檢測有異是別個案例子非不準確，相信是情況罕見。（高仲明攝）

被問到為何醫院需分別四次、分隔三日來為病人進行檢疫，於最後一次才轉陽性，但病人未入院前的檢測已發現結果為陽性時。庾說，醫院已分別為她進行鼻咽及喉嚨拭子檢測，過往有關方式測驗準確度大致相同，相信因為病人的病毒處於呼吸較低位置，較難發現，以往亦曾有一名於威爾斯親王醫院留醫的病人，因同一情況下，要照氣管檢測才得到結果，並不是檢測不準確，但承認情況罕見。

此外，有關衛生防護中心向醫院發出的傳真要翌日才被發現，庾說相信是病人轉病房時，職員處理文件時有所遺忘而致。