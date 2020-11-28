新冠肺炎｜中環米芝蓮三星餐廳一廚師確診一侍應初確　餐廳須停業

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今天（28日）新增84宗確診個案，當中81宗屬本地感染。歌舞群組再添48宗。一名在歷山大廈的米芝蓮三星意大利餐廳 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 廚師確診，他並非歌舞群組，屬源頭不明個案。另有一名員工初步確診，餐廳須停業，會安排員工入住檢疫中心。

意大利餐廳 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 的24歲男廚師確診。（廖雁雄攝）

於中環意大利餐廳 8½ Otto e Mezzo BOMBANA任職廚師的24歲男子（個案6072）確診，他在本周一（23日）開始咳嗽，周二（24日）最後一天上班。位於中環歷山大廈2樓202室的餐廳須停業，員工會被安排入住檢疫中心。

8½ Otto e Mezzo BOMBANA的員工合照。（餐廳官方網站相片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，他不屬於歌舞群組，餐廳也有一名員工初步確診。該餐廳回覆指，有員工於今日（28日）病毒檢測後呈陽性反應，並現正進行住院隔離。為了保障顧客及員工的安全及健康，本店已即時關閉，並進行徹底清潔及消毒。而餐廳所有員工亦馬上進行全面的病毒測試，餐廳會密切關注他們的健康情況，餐廳將關閉直至另行通知。

張竹君表示，現時疫情頗令人擔心，確診個案數目眾多，源頭不明個案快速增加，今日達27宗。她指，部份可能與其他群組感染有關，但目前傳染速度快，從衛生角度而言，希望盡快收緊防疫措施，但政府有其他考慮需要平衡。

對於當局是否需要為餐廳客人強制檢測，張竹君指，不時有餐廳員工確診，會要求餐廳停業，並為相關人士檢疫。她表示，跳舞群組的情況是不只一日有人感染，如未來再有該餐廳的相關個案出現，不排除會列入第599J章下的指定場所，惟強制檢測需要一定證據顯示有爆發跡象。她呼籲，如去過該餐廳的市民擔心可做檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，如再有該餐廳的相關個案出現，不排除會列入第599J章下的指定場所。（高仲明攝）

她又表示，對於有27宗不明源頭的個案感非常擔心，有相關個案都去過不少地方，包括教唱歌、跳舞等，目前只是未見個案聚集，所以未有提出強制檢測，她強調無相關都可能只是未找到。 她說，社區出現很多個案，難以判斷傳染源頭。