確診大廈食肆｜增八餐廳上榜　患者曾去觀塘ClubONE、流浮山酒家

本港第四波疫情持續，周六（28日）公布新增84宗確診個案，當中3宗是輸入個案，81宗是本地個案。而本地源頭不明個案急升至27宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，有七間餐廳「上榜」，包括流浮山海灣海鮮酒家、黃金海岸酒店聆渢咖啡八食廳、觀塘會所一號（ClubONE）。

兩患者曾到訪九龍殯儀館

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，屬本地源頭不明個案的66歲女患者（編號6036）於11月24日發病，27日確診。她傳染期22日曾到大鴻輝（荃灣）中心「常滿百家菜」的點心自助中菜館、屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳及九龍殯儀館。

同日，亦有另一名確診者到過九龍殯儀館，為69歲女患者（編號6064），居於觀塘秀茂坪邨秀樂樓。她於11月20日發病，16日到過九龍城黃埔天地會所1號博藝會，有屬「Heavenly Dance跳舞群組」的患者到過。

另外，周六有八間食肆「上榜」，包括流浮山海灣海鮮酒家、黃金海岸酒店聆渢咖啡廳、觀塘會所一號（ClubONE）等。

▼27/11新冠肺炎確診者住所▼

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另外，衞生防護中心公布的確診者住宅名單，確診者分布港九各多地，當中部少為大型屋苑居民，當中一名37歲男確診者（#6122），居於黃大仙鑽嶺；84歲女確診者（#6070）居於九龍灣麗晶花園；76女確診者（#6074）居於美孚新邨5期。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼近14日患者居住大廈▼