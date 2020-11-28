新冠肺炎｜米芝蓮餐廳8½廚師確診　劉鎮漢：樓面初確診四人待複檢

本港疫情持續加劇，衞生署今日（28日）公布新增84宗確診個案， 81宗為本地個案，當中27宗源頭不明另有多達約80宗初步確診。 中環歷山大廈的米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」廚師確診，餐廳另有一名樓面職員亦初步確診，有關食肆需停業，餐廳集團執行副總裁劉鎮漢接受《香港01》訪問時表示，周四當日得知有員工感染後，已要求員工於周五回公司檢測，並需留在家中隔離，現時40多名員工確實結果為陰性，另有四名員工需要到醫院等待再次複檢結果。

米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」廚師確診，餐廳另有一名樓面職員亦初步確診，有關食肆現時已停業消毒。（廖雁雄攝）

今日的確診個案當中，一名無源頭患者（#6072）為城中「富豪飯堂」米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」的24歲年輕廚師，另一名樓面職員列為初步確診個案。

劉鎮漢表示，該廚師較多留在後勤工作，絕少會接觸到客人，而餐廳靈魂主廚Umberto Bombana已通過檢測，現時留在家中隔離，餐廳已陸續致電各熟客，著他們了解情況及安心。

全員檢測發現一初步個案 四人需複檢

劉續說，公司會排職員最少三、四星期檢測一次，該廚師日前上班前告知身體不適，命他不要上班先自去做檢測，及後發現為確診個案，昨日（27日）即時召集所有餐廳職員回公司做檢查，其中一人發現為初步確診個案，另外亦有四人的樣本有異，現時要留在醫院再檢測及等待進一步結果，當中一人為清潔女工，另有一名廚師及三名樓面職員。

餐廳集團執行副總裁劉鎮漢表示，已為所有餐廳職員進行檢測，現時大部分員工留家隔離。（資料圖片/高仲明攝）

檢測陰性員工留家隔離 待衞生署指示

劉坦言，餐廳早已做足多種防疫措施，公司一向要員工上班期間量度溫四次，必要時帶上手套處理程序，工作期間要做好衞生等但疫症「防不勝防」，又指現時未知員工確診的頭。

他說，現時只能盡力做好消毒程序及等待衞生防護中心的指示安排員工的動向。此外，現時另外40多位職員已通過檢測，並要留家隔離，餐廳亦已進行消毒，會等衞生署指示下一步的做法，但指會於能夠重開餐廳前，為所有地方再度深層消毒後才會開放。

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