煥然懿居｜市建局研提早預售二期可能性　冀推前至2023年

市建局行政總監韋志成今日（29日）在網誌提到，繼煥然懿居項目後，政府今年5月批出觀塘安達臣道第二個首置項目用地，其賣地條款列明項目須於2026年3月底建成。 為填補這段空檔，他指已要求煥然懿居二期的工程團隊，研究在符合現行《建築物條例》要求下，加快工程進度，包括壓縮地盤平整和地基建造工序的可行性，並加快擬備上蓋樓宇圖則，供相關政府部門審批，冀能爭取由原先預計在2024年預售時間表，推前至2023年，料可提供260個單位。

市建局研提早預售煥然懿居二期可能性，冀推前至2023年。（資料圖片）

配合施政報告 推展兩個新首置項目 提供260個單位

韋志成表示，市建局將配合施政報告中的房屋政策新措施，全力推展兩個新首置發展項目，分別是作為「煥然懿居」二期的春田街／崇志街重建項目，估計可提供約260個單位；以及與香港平民屋宇有限公司合作推展的大坑西邨重建計劃。

他指，大坑西邨重建計劃有兩項目標，包括興建約1,300個單位，由平民屋宇公司用作重置現有住戶；及由市建局提供約2,000 個首置住宅單位，以市場折扣價出售，而相關項目規模相當於煥然懿居四倍，將是至今最大規模的首置項目。

另外，位於土瓜灣馬頭圍道的港人首置項目煥然懿居，申請期早前結束，43個貨尾單位共接獲4906份申請表，超額申請逾113倍。韋志成說，根據初步統計結果，按年齡分佈，接近九成申請者屬於「80後」、「90後」，甚至有少數是「00後」的18至20歲青年。



至於家庭申請者當中，仍以30至40歲的年青夫婦為主；局方亦收到過百份單身及家庭申請，申請人屬50歲或以上，他認為據反映首置單位對不同年齡層、家庭狀況的人，皆具吸引力。