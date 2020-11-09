煥然懿居｜800萬可買三房智能家居單位　項目存三大缺點須留意

市建局宣布，港人首置項目煥然懿居餘下43個單位，將同樣以「首置」形式按市價七折出售，本周二（10日）起接受合資格人士申請，11月23日晚上7時截止。本文將整理煥然懿居的詳細資料，包括地理位置、交通、附近設施、中小學校網等，優點及缺點等，讓有興趣申請的市民了解。

港人首置項目煥然懿居餘下43個單位，將同樣以「首置」形式按市價七折出售，本周二（10日）起接受合資格人士申請。（資料圖片／羅君豪攝）

入場費最低355萬

由市建局發展的「港人首次置業」項目土瓜灣煥然懿居，位於鶴園街8號，亦即春田街、馬頭圍道、鶴園街之間，由兩幢住宅大廈組成，合共提供493伙單位，當中的450伙劃為「港人首置盤」。

市建局宣布，餘下43個貨尾單位亦會以首置盤形式出售，包括兩個開放式單位、7個一房單位、5個兩房單位，以及29個三房單位，實用面積由284平方呎至574平方呎，七折後售價介乎港幣355.2萬至798.3萬元，實用面積呎價介乎港幣12,111元至13,908元。

+ 3 + 3 + 3

首個採用「智慧樓宇」標準的市建局樓盤

近年市建局引入「智慧樓宇」建築標準，於煥然懿居首次採用，故智能家居為其一個賣點。每個單位內配有平板電腦，住戶可透過平板電腦預訂會所設施、查看閉路電視，監察屋內煤氣用量等。

而煥然懿居第1座平台，更騰出兩個空間設置共享設施，包括智能儲存倉「懿納」，以及共享洗衣廊「懿淨」供居民使用。至於會所方面，亦設有小型燒烤場、健身室、兒童遊戲室、多用途活動室等設施。

10分鐘可步行至何文田站、土瓜灣站

煥然懿居一帶交通便利，附近有多條巴士及小巴線，通往港九新界各區。住戶只需步行約10分鐘，即可到達最近的何文田站；而2021年第三季沙中線落成後，亦可步行10分鐘至土瓜灣站。

該區的社區設施亦一應俱全，附近有青州街遊樂場、高山道公園、和黃公園等，住戶亦可到不遠處的海邊休憩。而紅磡市政大廈內，亦設有體育館及圖書館等設施。

中小學校網多名校

此外，該區亦算得上「美食天堂」，餐廳食肆林立，區內有頗具知名度的崇潔美食街。住戶亦可到紅磡市政大廈中內的街市買餸，或在熟食中心「搵食」。區內亦建有多個商場，如歷史悠久的紅磡廣場、樓高3層的昇御商場等。

至於家長最關心的校網，該區為小學的35校網，基督教學校佔逾一半，較熱門的有黃埔宣道小學、天神嘉諾撒學校等。中學則屬九龍城區校網，包括拔萃男書院、喇沙書院等熱門英中，亦有直資的兆基創意書院。

由於位處土瓜灣舊區，為市建局及地產商的重建區域，相信住戶在入伙後，將忍受多年的建築噪音。（資料圖片／吳鍾坤攝）

三大缺點︰管理費高、建築噪音、有限期海景

然而翻查資料，煥然懿居並非沒有缺點，由於位處土瓜灣舊區，為市建局及地產商的重建區域。現時，煥然懿居對面地皮被長實收回，將興建樓高30層的商廈，預計2025年才建成，相信住戶在入伙後，將忍受多年的建築噪音。

至於中高層住戶，雖然可避開舊樓遙望海景，但海景「有限期」。因向海的春田街舊樓正被收購，未來重建後或有可能遮擋整個景觀。

此外，「智慧樓宇」的標準、接近私樓的質素，管理費當然亦不便宜，高達每呎4.3元，直迫私人屋苑水平。同期入伙的房協資助出售房屋「綠怡雅苑」，會所設施與之相若，管理費僅每呎2.7元。

申請資格及要求一覽

主要申請資格準則包括︰1）須於截止申請當天（即11月23日）日）已年滿18歲，並在香港居住滿7年，並不受任何逗留條件限制；2）申請人從未在香港以任何形式，直接或間接擁有住宅物業；3）申請人入息及資產限額（見圖）；4）申請人及列於申請表內的家庭成員均未曾亦並非正在享用任何政府或相關機構提供的房屋資助；該等家庭成員亦須為申請者的直系親屬，並於申請截止前已與申請者同住。

所有「首置」單位首5年內不可轉讓或出租其單位，須待5年過後向市建局繳付補價。補價的計算方法是按業主補價時該住宅單位的十足市價，依據市建局出售單位時給予買家的折扣率而計算差價。

有關申請文件可能在煥然懿居網站下載，亦可於以下地點索取︰九龍鶴園街8號「煥然懿居」G06號舖；大角咀福全街6號地下「市建一站通」；香港皇后大道中 183號中遠大廈 26樓 市建局總辦事處；及各區民政事務處諮詢服務中心。