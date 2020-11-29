新冠肺炎｜港大孔繁毅：若單日確診持續逾百　應考慮停課

最新一波新型冠狀病毒肺炎疫情未有緩和跡象，據悉今日（29日）單日確診個案「破百」，新增大概114宗確診個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日指出，「圍堵策略」必須繼續，衞生防護中心必須同時加強追蹤密切接觸者，例如跳舞群組的患者一般只能追蹤到1至2人，但他們的社交圈子十分廣泛，密切接觸者的數字理論上應會更高。 香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅則認為，確診數字有滯後情況，還要看未來數天的數字發展，當務之急要切斷傳播鏈。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷（最右）今日回應時表示，「圍堵策略」必須繼續。（鄺曉斌攝）

被問及現時應否全面停課，孔繁毅認為，現時圍堵策略仍然有效，若持續每日錄得過百宗確診個案，當局則應考慮停課，全港學校提早放聖誕節假。但他認為，提早放聖誕節假期，與去年5月提早放暑假不一樣，11月至12月學校一般正如火如荼教學，另會安排測考，因此對教育界來說，此時全面停課難度較大。

另外，香港大學的噴鼻式新型冠狀病毒疫苗已進入最後準備階段，孔繁毅說，正準備向港大及瑪麗醫院的倫理委員會申請批准，隨後會向衞生署申請臨床試驗准許。他計劃下月開始邀請100名志願者參加臨床測試，期望在接下來2至3個月內完成首階段測試。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅（右）認為，確診數字有滯後情況。（鄺曉斌攝）

葉建源：數十萬師生上下課風險高

教育界立法會議員葉建源促請政府宣佈中小學停課，他認為，當局應該聽取相關專家的意見作出決定，但至今仍未看到政府積極處理。葉認為目前中學和高小合共數十萬師生，每天的交通和在校的時間都有相當的風險，萬一學校成為疫情爆發和傳播的處所，後果將不堪設想，教育局也難辭其咎。



葉建源相信，學校和師生在這段時間已經有充分心理準備，當局亦應就各項安排，特別是考試作彈性處理，不應再拖延。

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