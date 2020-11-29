新冠肺炎｜粉嶺檢測中心開放　曾到彩龍皇宮市民到場檢測：好怕死

新冠肺炎疫情反覆，第四波的確診個案日增未有回落之勢，政府陸續增加社區檢測中心，當中位於粉嶺和興社區會堂的社區檢測中心今日（29日）首日投入運作，但早上僅少量市民到場進行檢測。 記者於大約九點到達中心，現場未見有市民排隊，市民可直接入內進行檢測，有曾到黃大仙彩龍皇宮大酒樓的婦人到場進行檢測，指自己「好怕死」，但認為跳舞對健康有幫助；此外亦有醫院員工到場進行檢測。 對於政府推出的安心出行應用程式，有市民指對科技不熟悉，只可以自行用簿記錄曾經到過的地點。

因應疫情第四波爆發情況，政府再於各區設立檢測中心，粉嶺和興會堂社區檢測中心與屯門兆麟社區會堂於今日（29日）首日投入運作。



記者早上九點到達粉嶺和興會堂社區檢測中心，現場僅有少量市民到場進行檢測，中心門口外亦未見人龍，不論已預約或即場登記市民均可即場入內進行檢測。

市民：好怕死 過馬路都會同人保持距離

年屆73歲的葉婆婆是須接受強制檢測的跳舞人士，她表示於上星期曾到訪位於黃大仙彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓，她指跳舞時並不會跳超過三隻舞，而且有戴口罩，又認為跳舞對健康有幫助，「身體捱到外來衝擊，撻落地都頂得下」。

年屆73歲的葉婆婆表示，於上星期曾到訪位於黃大仙彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓跳舞，期間有戴口罩跳舞。(王海圖攝）

對於日常外出，葉婆婆指自己「冇同人social」，通常都是自己一個到公園散步，同時又指自己「好怕死」，平時即使過馬路都會與其他人保持距離，為免在餐廳逗留長時間會選擇外賣的方式購買膳食；而對於檢測結果，葉婆婆表示「都冇的擔心，生就生死就死，真係要死都冇辦法」，加上一同跳舞的朋友已檢測為陰性，所以都不太擔心。

陳先生指自己不懂得使用「安心出行」，唯有自己用簿記去過邊。（羅君豪攝 ）

安心出行唔識用 自己用簿記去過邊

於醫院從事維修工作的陳先生，則陪同太太到檢測中心進行檢測，而他則已準備深喉唾液樣本樽，準備太太檢測完後到石湖墟賽馬會診所交樣本樽，他表示「一陣都交樽，留返啲資源俾其他人」。

對於政府推出的安心出行應用程式，陳先生則表示自己對科技不熟悉，「個女教過都唔係好識用」，所以並沒有使用安心出行，但會用簿仔自己抄底去過邊啲地方，以作記錄；陳先生亦表示，醫院「正正式式防禦都係差啲，自欺欺人」，他指自己是「判頭工」，醫院並沒有口罩捉供給他，僅由自己公司提供口罩，亦只有出入病房才會提供防禦衣；對於今次的疫情，陳先生認為政府好大責任，更指「三個女人（林鄭月娥、張竹君、陳肇始）都要落台」。

同樣於醫院工作的張小姐都認為醫院的防禦措施不足，「淨係叫我地戴口罩、勸洗手，同俾搓手我地」，所以都擔心便前檢進行檢測以求安心；對於早前有病人資料調亂而被誤發陰性，張小姐表示都冇辦法，「唯有希望唔好撈亂」。

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