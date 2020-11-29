停課｜至少26校有師生家長確診　消息：教育局最快今宣布停面授

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，消息指今日( 29日）新增大概114宗確診個案，過去一周亦已新增563宗個案，情況令人擔憂。繼上呼吸道感染爆發後，新冠肺炎緊隨殺入校園，今個月至少26間學校因有師生或家長確診，相繼要停課最長14日。 兩大教育界團體教聯會及教協都促請全港停課，消息指教育局正研究本周內停課，最快今日宣布，料會有數日讓學校準備，會如過去停課安排，學校改為網上授課。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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教育局早前宣布，因應新冠肺炎疫情及學校爆發上呼吸道感染情況，所有小學（包括提供非本地課程學校）的小一至小三班級及特殊學校的小學部，在11月23日開始暫停面授課堂及校內活動至12月6日，同時延長幼稚園及幼稚園暨幼兒中心相關安排至12月6日。

然而，隨跳舞感染群組逐步擴大，11月下旬確診個案持續上升，過去一星期單日確診個案介乎68至92宗，消息指今日更新增114宗個案。

▼部分受影響學校▼

德望中學部一周內有家長及學生確診

翻查資料，11月起多間學校因學生、教師或其密切接觸者確診，相繼宣布要停課，至少涉及26間學校，停課日數由兩日至14日。

至上周停課或暫停面授課堂情況亦漸趨頻密，涉及嘉諾撒聖心學校小六學生家長、德望學校中學部學生家長、北角蘇浙公學15歲學生、滬江維多利亞學校學生密切接觸者、中大新聞與傳播學院學生、浸大地理系學生、福建中學15歲女學生、地利亞加拿大學校學生家人、明愛胡振中中學學生、聖保羅男女中學英文老師密切接觸者等等。

德望學校中學部繼上周一名家長確診後，德望學校中學部校長今日（29日）向家長發通告指，學校中六級有學生初步確診，雖然學校過去數天已進行全面清潔，但為安全起見，明日起暫面授課堂。

津中議會主席：網課仍會繼續 停課不停學

教育局長楊潤雄早前被問及會否全面停課時，解釋指會緊密聯同衛生署、衛生防護中心及醫療專家溝通，決定學校需否進一步收緊安排。

津貼中學議會主席劉振鴻表示，暫未聽聞當局有停課安排，認為師生安全最重要，相信當局會因應確診數字及專家意見，作出相應安排。他又指，即使停止面授課程，網課仍會繼續，做到「停課不停學」。

教協葉建源：數十萬師生每日都有相當風險

立法會教育界議員、教協副會長葉建源促請政府宣佈中小學停課。他稱一直認為停課的決定應基於醫學和公共衛生考慮，當局應該聽取相關專家的意見作出決定，但這次疫情的嚴峻程度已是人人都可看得到，至今仍未看到政府積極處理。目前中學和高小合共數十萬師生，每天的交通和在校的時間都有相當的風險，萬一學校成為疫情爆發和傳播的處所，後果將不堪設想，教育局也難辭其咎。

葉建源稱，相信學校和師生在這段時間已經有充分心理準備，當局亦應就各項安排，特別是考試作彈性處理，促請當局勿再拖延。

教聯會：容許學校可彈性安排考試

教聯會今亦發聲明，促請教育局必須以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。因應不少小學現正安排小六生應考呈分試，而中學則為中五及中六生進行考試，為免影響進度，教聯會呼籲當局容許學校在做好防疫措施情況下，彈性安排相關考試。該會又呼籲，盡快推出大規模社區檢測，以及早截斷傳播鏈，令教學工作早日恢復常態。