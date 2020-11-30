周梓樂死因｜新證人稱　曾聽到跌下的聲音　欲遠離聲源卻見人躺地

科大生周梓樂死因研訊今（30日）踏入第三周，傳召兩位新證人作供。街坊莫漢斌供稱，凌晨1時3分在停車場二樓行人路「聽到啲跌落嚟嘅聲，但唔知催淚彈定子彈」。他覺得可能有事發生，遂遠離聲音來源，及後發現「有個人瞓喺行人路地下」。莫指，停車場內近尚德商場的一邊有少許催淚煙氣味，但他不見有催淚彈射入停車場，而停車場內亦無煙霧。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場2樓低層平台，延至同月8日不治。

曾在停車場觀看警方射催淚彈

男街坊莫漢斌上周與警方錄取口供，並提供自己拍攝的15張相片及3段錄影。他供稱當晚穿黑色短上衣、深藍短褲及拖鞋，凌晨零時40分身處肇事停車場，觀看警方發射催淚彈。十多分鐘後，莫在二樓高層靠近單車館天橋的角落，留意到一隊防暴警察從寶康路行入尚德邨，於是走上4樓平台觀察。

街坊莫漢斌是研訊開始後，才接觸法庭並提供資料的證人之一，他稱當晚曾到停車場看警方發射催淚彈的情況。(林樂兒攝)

曾見防暴警在廣明苑對出道路

由於4樓位置不便觀察，莫逗留半分鐘左右便沿車路行去二樓低層。他在接近梓樂臥地位置的外圍行人路，見到大批防暴在廣明苑對出的道路出現。莫指，其中數名防暴似乎發現了他，用電筒照上來，他繼而行往接近尚德商場一邊的行人路。因該處有少許催淚彈氣味，莫再移步，返回原先在升降機旁邊的外圍行人路，之後「望向右手邊見到有個人瞓喺行人路地下」。

現場另一人大喊有人受傷

莫指對方穿深色衫，隨即有另一穿深色衫及長褲的人大喊有人受傷，並走近叫喚傷者。他原本正使用手機，見狀跑開找人協助，折返時看到有消防員救治傷者，便離開停車場回家。

曾聽到跌落嚟的聲音

莫被問及知否對方如何受傷時，指現場聽到有人大叫：「中催淚彈跌咗落嚟！」他及後再被詢問有無遇到特別事情時，猶豫地表示，凌晨1時3分在二樓外圍行人路「聽到啲跌落嚟嘅聲，但唔知催淚彈定子彈」。莫形容該聲音令他覺得有事發生，遂遠離聲音來源。他又指當時專注留意警方，心情緊張擔心，懷疑是催淚彈的聲音。他補充停車場內沒有煙霧，3分鐘後返回該位置亦無嗅到催淚彈氣味。

研訊下午續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供稱事發經過時序。(詳見下圖)