中年漢涉謀殺女兒｜被告向妻發訊息說：你有幾可憐　害死個女係你

三個月大女嬰疑被獨自留在元朗村屋家中37小時，最終窒息去世。女嬰父親被控謀殺罪，案件今（30日）在高等法院續審，女嬰母親繼續作供。庭上讀出多個被告於事發後，向女嬰母親傳送的訊息，包括：「點解個個淨係識怪我」、「你有幾可憐呀，你先係罪魁禍首，害死個女係你」，他又代入去世女兒的角度，謂「就係因為你自私的決定，害咗我同爸B一生」

被告張應輝，42歲。他被控於2018年8月22日謀殺女嬰張嘉雯，女嬰去世時年僅3月零兩日。

女嬰母報警時稱先生焗死咗個女

女嬰的母親盧殷童續作供，庭上播放她於2018年8月23日，發現女兒去世後報警的錄音。盧當時向接聽的通訊員哭著表示：「我個女死左」、「先生焗死咗個女，唔知去咗邊....用枕頭和被焗死咗個女」。而接聽的通訊員著盧冷靜，盧又透露幾天前和丈夫爭吵，她之後離家，以為丈夫照顧女兒。

此外，盧在發現女兒去世後，曾向被告發訊息查問對方位置。她亦和對方通電話、但不記得對話內容。盧的外公和母親先後到達，救護員亦扺達，盧曾經被捕。

女嬰母親盧殷童(前)報警時說：先生焗死咗個女，唔知去咗 邊。(朱棨新攝)

女嬰母否認曾背叛被告

而被告自8月29日起，透過Facebook Messenger 向盧發送多個訊息，例如於8月29日，被告表示：「本來好好一個家，俾你搞散哂」、「你安樂啦」。被告又斥責盧：「點解要背叛我」」、「點解連你都咁對我」，盧庭上坦言不明所以，自己沒有背叛被告。

指女嬰母害死個女

被告亦於9月5日發訊息謂：「可以將我同bb葬埋一齊」， 以盧的理解，被告當時有意尋死。 被告又表示：「點解個個淨係識怪我，可憐你」、「你有幾可憐呀，你先係罪魁禍首，害死個女係你」，盧庭上解釋，以被告的角度，是她害死女兒。

此外，被告亦代入女兒的角度，向盧稱：「就係因為你自私的決定，害咗我同爸B一生，究竟你有無丁點內疚」。在盧庭上解釋，事發後她不可以和被告有聯絡，因此未有作回覆。

案件編號：HCCC253/2019

事件發生經過。(詳見下圖)