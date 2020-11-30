新冠肺炎｜跳舞群組確診數升至520人　上環星月樓食客須強制檢測

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日（30日）新增76宗確診個案，本地個案佔68宗，當中9宗感染源頭不明。上環德輔道中食肆星月樓合共3名員工及食客相繼確診，由11月中到過該食肆的客人，均須接受強制檢測。源頭不明個案方面，北角寶石樓保安（第6278宗個案）及銅鑼灣一間髮型屋職員（第6283宗個案）確診。 另外，今日有約50名患者初步確診，包括青衣東華三院吳祥川紀念中學一名學生。他亦曾到過九龍塘東華三院黃笏南中學，涉事兩校均須停課及安排師生檢測。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增76宗確診個案。8宗屬輸入個案，59宗與早前個案相關，當中40宗屬於跳舞群組，該群組累計約520名患者確診。其餘9宗個案感染源頭不明。

星月樓的1名員工及2名食客相繼確診。（網上圖片）

上環德輔道中食肆星月樓的1名員工及2名食客相繼確診，分別於本月20日和23日光顧。張竹君稱「個案唔係好多」，但衞生署認為該處仍具傳播病毒風險，故將其列入599J強制檢測名單。由11月15日起到過該食肆的客人，均須接受強制檢測。

源頭不明個案方面，患者住處分布在薄扶林、啟德、堅尼地道、馬鞍山、元朗等，涉及北角寶石樓保安（第6278宗個案）、銅鑼灣一間髮型屋職員（第6283宗個案）、青山道一公司的工程人員（第6292宗個案）等。

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跳舞群組累計約520名患者確診。張竹君估計是「爆咗一段時間先發現」。她指師生到過很多地方跳舞，傳染期間其他活動亦較多，包括健身、親友聚會、生日會等；有導師在舞室和酒樓教舞，接觸不同種類的人，導致病毒擴散層面廣闊。張竹君又說，跳舞人士之間關係不熟悉，甚至沒有電話等聯絡方法，令追蹤工作更困難，所以當局須使用599J強制檢測，並呼籲高危人士接受檢測。

青衣東華三院吳祥川紀念中學一名學生初步確診，非圖中學生。（校網圖片）

另外，今日有約50名患者初步確診。青衣東華三院吳祥川紀念中學一名學生初步確診，他在本月26日最後上學，27日開始發病該校須停課及安排師生接受檢測。染疫的學生曾到九龍塘東華三院黃笏南中學參與活動，該校亦須停課。