新冠肺炎｜政府已租兩幢酒店作檢疫用　本周再增5間社區檢測中心

本港新冠肺炎疫情漸趨嚴峻，特首林鄭月娥今日（30日）宣布，醫管局普通科門診的樣本樽派發量，由每日4,000個增加至每日8,000個；政府將在本周內再增加5間社區檢測中心，未來將繼續在郵局及港鐵站增加派發本收集包。 檢疫設施方面，政府將重新開放八鄉少年警訊永久活動中心、鯉魚門公園度假村和西貢戶外康樂中心，合共提供600至700個檢疫中心單位；竹篙灣第三期的1,700個檢疫單位將分批啟用；兩間檢疫酒店可提供額外800個檢疫單位。

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特首林鄭月娥表示，政府會採取多管齊下的檢測工作，達致需檢必檢、願檢盡檢。

現時強制檢測適用於28個與跳舞群組相關的處所、安老院舍數萬名員工、向私家醫生求診的有病徵人士，稍後會延伸至過萬名的士司機。她指，至今有1.4萬人到社區檢測中心接受強制檢測，當局共收到當中3,160個檢測結果，有37宗確診個案透過社區檢測中心強制檢測識別， 要繼續有效進行此工作。

應檢盡檢方面，政府共設立70個目標群組，各部門獲指示後會重新啟動，包括紀律部門及航空業人士等。醫管局有47間普通科門診診所可派發樣本樽，派發量由每日4,000個增加至每日8,000個；12間郵局每日亦能派發4,000個，未來將繼續在郵局及港鐵站增加派發本收集包。

目前本港共有9間社區檢測中心，可提供240元自願檢測及強制檢測服務，每日可提供過萬次檢測。政府全面評估化驗所的檢測能力，將在本周內再增加5間社區檢測中心。林鄭月娥稱，由於大部份活動皆取消，社區會堂及康文署處所等均不開放，故找檢測地點不困難；加上踏入秋冬季，如非打風下雨，在戶外露天採樣也可行。

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檢疫設施方面，林鄭月娥指，需入住檢疫中心的市民明顯增加，政府將重新開放八鄉少年警訊永久活動中心、鯉魚門公園度假村和西貢戶外康樂中心，合共提供600至700個檢疫中心單位。另外，政府將分批啟用竹篙灣第三期的1,700個檢疫單位。

兩間酒店被政府承包整幢作檢疫，可提供額外800個檢疫單位。衞生署署長陳漢儀稱，荃灣絲麗酒店是其中一間，另一間仍在安排中，將在稍後公布。由於密切接觸者的風險較入境人士高，檢疫酒店規格需提高，有關酒店不能接收其他非檢疫客人，並須向檢疫人士提供特定交通，達致封閉式管理。

有專家建議將檢疫期由14日增加至21日，並於第19日再次取樣檢測。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青回應稱，衞生署正在檢視此安排，會盡快公布工作詳情。

林鄭月娥又稱，目前治療設施足夠，但深切治療設施有限，不希望病情嚴重人士增加。

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