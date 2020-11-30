三人在家烹煮菇類意大利飯　進食後疑食物中毒　出現嘔吐及腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，一男兩女將最近購買的菇類烹煮成意大利飯，進食後約2至4小時出現嘔吐和腹瀉等徵狀，懷疑菇類引致食物中毒，求醫後目前情況穩定。衞生防護中心調查仍在調查涉事的店舖及菇類品種，食物環境衞生署正追查有關食物來源。

懷疑食物中毒個案涉及一男兩女，年齡介乎16至52歲，是親屬關係。他們於本月28日將最近購買的菇類烹煮成意大利飯，進食後約2至4小時出現嘔吐和腹瀉等徵狀。病人於昨日（29日）分別到伊利沙伯醫院和威爾斯親王醫院求醫，目前情況穩定。

衞生防護中心調查仍在調查涉事的店舖及菇類品種。食物環境衞生署表示，接獲衞生防護中心通知有關事件後，隨即派員到有關處所調查，並已取走食物樣本作化驗。食物安全中心正追查有關食物來源。

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。

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