有線大裁員｜新聞部管理層大執位　曾炒工程部元老惹員工反彈

據了解，有線新聞部今早(1日)公布裁員40人，受影響員工須即時「起身」。主力專題報道的「新聞刺針」小組「全體起身」，港聞組、財經組、中國組、剪接和美術組等都有人被裁走，部份人年資不淺。 遠東發展主席邱達昌3年前正式「入主」有線，當時曾說過希望最快3年內轉虧為盈，而去年初有線寬頻曾發聲明，指過去十年累積虧損超過20億元，公司亦不時傳出裁員消息。 近月管理層「大執位」，及後即時裁減3名工程部元老，惹起一眾同事不滿，罕有發公開聯署信，表達對事件「震驚、不解，甚至憤怒」，促管理層解釋。

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邱達昌三年前入主有線 屢傳出裁員消息



永升亞洲3年前注資有線寬頻，遠東發展主席邱達昌正式「入主」，當時曾說過希望最快3年內轉虧為盈。有線近年屢傳出裁員消息，據有線寬頻上年初聲明，提到公司過去十年累積虧損超過20億元，儘管新股東接手後推出多項業務，以開拓新收入來源，但「仍須更多努力和時間，把業務重入正軌。」

近月管理層「大執位」 馮德雄轉任顧問



有線管理層近日「大執位」，包括執行董事馮德雄突然被撤換轉任顧問，由國際財經台主管謝燕娜接掌新聞部。另外，有線新聞總監則由前有線寬頻內容業務總經理李臻、前亞視新聞及公共事務部副總裁陳興昌出任。

炒3名工程部元老 員工聯署促解釋



今年8月，有線新聞部管理層即時解僱三名工程部資深員工，有線新聞部大批員工，包括港聞及中國組全體採訪主任及記者，罕有發表公開聯署信，向有線寬頻主席及財務總裁，表達對事件「震驚、不解，甚至憤怒」，邱達昌當時回應指，事前不清楚解僱事件，亦無法顧及每個營運細節，惟支持新聞部高層決定。



而有份參與聯署的新聞部總主播王春媚，同月向同事發短訊稱，早前已辭職，並將於10月離職，她指明白最近動盪影響人心，寄語同事「縱風雲變色，大家也要專業為先。」