有線大裁員｜消息︰有線新聞部今裁40人　「新聞刺針」全組遭解僱

消息指，有線新聞部今早會議中公布裁40人，早上11時會派信，受影響員工須即時走。據了解，新聞部主力專題報道的「新聞刺針」小組，全組被解僱。按現時最新消息，裁員對象亦遍及各部門，涉及港聞組、財經組、中國組的編採人員，包括港聞組兩名資深的記者；亦有一名主播遭解僱。另外，剪接和美術組等都有員工被裁。

《香港01》與多間傳媒在有線電視大廈守侯，發現有人捧紙箱進入。

消息指，有線裁新聞部40人，已有名單，派信要即時走。（麥凱茵攝）

據了解，調查報道欄目《新聞刺針》全組被裁，其餘港聞、財經、主播等各組，以及剪接和美術組等，都有員工被裁。

有線寬頻集團屬下公司 兩期保就業獲逾3,000萬元補貼

翻查資料，有線寬頻集團旗下多間公司均有在兩期保就業計劃獲批補貼。當中香港有線新聞有限公司獲批約2,124萬，承諾受薪人數373人；有線財經媒體有限公司獲批約207萬，承諾受薪人數39人；i-CABLE Network Operations Limited亦獲794萬，承諾受薪人數152人；香港有線新聞速遞有限公司獲約111萬，承諾受薪人數19人。

按相關數據計算，有線新聞部今次裁員約40人，已相當於承諾僱用人數近一成。

有線電視自今年6月起，已要求員工，每月放取兩日無薪假。有關安排原本暫定至11月，當時有線曾承諾於明年及後年，會向員工補回該12日有薪年假。不過據了解，無薪假安排仍然持續。

今年8月，有線新聞部管理層「大執位」後，即時解僱三名工程部資深員工，有線新聞部大批員工，包括港聞及中國組全體採訪主任及記者，罕有發表公開聯署信，向有線寬頻主席及財務總裁，表達對事件震驚、不解，甚至憤怒。