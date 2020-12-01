市民報案指「反黑組王sir」買4.4萬飲品拖數逾年　質疑有人冒警

一名飲品代理公司負責人今日到（1日）葵涌警署報案，他指去年8月，接獲一名自稱「反黑組王sir」訂單，運送飲品「葡萄適」到8間警署，涉及金額4.4萬元。不過，報案人指該名「反黑組王sir」自去年起一直以不同藉口「拖數」，事隔一年決定報警。協助報案人的前立法會議員、民主黨尹兆堅質疑是否有人冒警中飽私囊，要求警方調查。 《香港01》正向警方查詢。

飲品代理公司負責人阿風（化名）在民主黨尹兆堅陪同下，12月1日到葵涌警署報案。（梁鵬威攝）

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落單送飲品到8間警署

負責人阿風（化名）表示，去年8月，接獲一名自稱「反黑組王sir」接洽，他先後透過WhatsApp、致電及親身上門落訂，訂購飲品送往8間警署，分別為中環警署、山頂警署、大埔警署、牛頭角警署、觀塘警署、長沙灣警署、東九龍交通部及新界南交通部，當中新界南交通部及山頂警署分別有兩次訂單，合共十張訂單，涉款44,200元。

涉案者可指出警署收貨人名稱、電話

阿風續指，該名自稱「反黑組王sir」由去年起多次以不同藉口「拖數」，至今年8月底已沒有聯絡，「反黑組王sir」能仔細指出警署收貨人名稱及電話，當中包括警署警長及警官，「佢自稱係反黑，我信佢係警察，而且佢準確指出收貨人，所以我百份百無懷疑」，阿風又指，自己沒有跟任何人包括警員結怨，疫情下生意經營困難，只盼能夠「攞返啲錢」

協助阿風報案的前立法會議員、民主黨尹兆堅指出，「去年8月咩時勢？事主為免節外生枝接受訂單」，尹質疑，如果「反黑組王sir」確實是警員，會否有人涉嫌中飽私囊，相關款項是否要由公帑找數？否則即可能有人涉嫌冒警、詐騙、盜竊、不付款而離去等，要求警方調查及秉公辦理。