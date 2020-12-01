新冠肺炎｜鰂魚涌檢測中心現人龍　星月樓食客輪候接受強制檢測

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心昨日（30日）公布新增76宗確診個案。上環德輔道中食肆星月樓，合共有3名員工及食客相繼確診。涉事食客曾分別於11月20日和23日光顧，由11月起中到過該食肆的顧客，均須接受強制檢測。 鰂魚涌社區檢測中心今日有過百名市民排隊接受檢測，在強制檢測輪候隊伍中，大部分人均表示，自己為星月樓食客。有市民指，涉事酒樓屬高級食肆，衞生環境乾淨整潔，不解為何仍出現確診者。有市民沒有預約便到場排隊碰運氣，更帶備椅子及戴上面罩排隊。

記者在現場所見，檢測承辦商指示強制檢測人士排隊索取檢測樣本包，若市民在兩小時內無進食、刷牙等，亦可即日留樣本及交回。（歐陽德浩攝）

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大量星月樓食客輪候強制檢測

鰂魚涌社區檢測中心外，今早10時已大排長龍。現場所見，1小時內約有50人領取樣本包，而自費檢測的隊伍，甚至有過百人排隊。記者詢問約10名須強制檢測市民，發現全部均為星月樓食客，並以上班族及長者為主。

在鰂魚涌社區檢測中心對開的住宅下，牆上貼上警告的標語，「不可在此進行唾液測試」。（歐陽德浩攝）

食客指星月樓衞生環境乾淨 不擔心受感染

到場輪候檢測的蘇先生表示，每月至少光顧星月樓兩次，並於10日前的中午時段，與公司同事一同到該酒樓飲茶。他指，由於酒樓附近為寫字樓及百貨公司，有不少上班族光顧。他稱，由於該酒樓屬高級食肆，衞生環境乾淨整潔，每枱分隔距離比一般酒樓遠，人均消費最少200元，因此不擔心會受感染，「始終保持住距離，又未有飲茶群組，而家都過咗10日未有病徵，應該冇事。」

他亦指，今日前來接受強制檢測，主要因為公司渴望盡早得知檢測結果。雖然家住荔景，今早曾致電荔景的社區檢測中心，卻被告知需要預約，惟有「過大海」到鰂魚涌檢測。「如果今日check唔到，諗住畀錢做快速測試，主要係公司驚我中招會好大獲。」

蘇先生稱，星月樓衞生環境乾淨整潔，每枱分隔的距離比一般酒樓遠，因此不擔心會受感染。（歐陽德浩攝）

長者：成年冇飲茶 一飲就咁唔好彩

有不願露面的長者表示，曾於上周六與女兒到星月樓飲茶。她稱，酒樓的衞生環境乾淨，不解為何仍出現確診者，不會怪責酒樓，「佢哋仲會幫你淥埋啲碗碗碟碟，有人中招佢哋都唔想。」

該名長者續指，最近寓所附近都爆發多宗個案，特意轉到上環飲茶，沒想到卻遇上確診者到訪過的餐廳，「呢年都冇點飲茶，估唔到一同個女飲就咁唔好彩。」

洪女士稱，因上年紀不懂於網上預約，已預想到檢測中心出現人龍，所以帶備椅子排隊。（歐陽德浩攝）

有星月樓食客誤排自費檢測隊伍

至於自費檢測的人龍一直有增無減，雖然中心擺放了「暫停接受無預約人士」的告示牌，暫停即場檢測安排，但不少市民仍碰運氣繼續排隊。檢測中心職員亦坦言，若有剩餘的名額，會盡量安排沒預約的市民接受檢測。

有須接受強制檢測的市民，則於自費檢測的隊伍排隊。吳女士於上月19日曾光顧星月樓，她指，公司要求她檢測結果為陰性才可上班，她昨日得悉消息後，已立刻預約，但網頁顯示須排期至明日，但她不清楚強制檢測的市民不須預約，可直接排隊領取樣本包。

楊小姐指，由於公司有同事的家屬確診，為求安心而前來自費檢測。（歐陽德浩攝）

有市民帶備椅子排隊 指網上預約不便長者

隊伍中亦有市民帶備椅子，戴上面罩等防疫裝備排隊。任職清潔工的洪女士指，平日在附近的銀行負責清潔櫃位，由於所在大廈前日出現確診者，公司要求檢測陰性後才可上班。「 本身以為要14日放假，唔驗都可以，點知琴日公司遲咗通知我，如果唔係就可以同個仔一齊驗。」

她亦稱，自己年紀大，不懂於網上預約，已預期到檢測中心會出現人龍，故帶備椅子排隊。她亦坦言，雖然平日生活只會上班、下班及買餸，從不脫下口罩，但仍擔心受感染，「你話冇驚就假。」她認為，網上預約方式對長者不便，建議增加其他預約方式。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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楊小姐指，由於公司有同事的家屬確診，為求安心而前來自費檢測。但她稱，由於沒有接觸該名同事，認為受感染的機率不大。問到政府設立社區檢測中心能否方便市民，她認為現時情況有如重返第三波疫情，「都預咗佢做呢啲嘢。」

此外，亦有不露面的市民表示，今日是疫情爆發以來首次檢測，因公司準備安排他到內地「出差」，參加檢測全為取得陰性報告結果。