新冠肺炎｜戲院周三起暫停營業至本月15日　球場限2人一組打波

本港新冠肺炎疫情持續，政府今晚（1日）午夜起收緊限聚令至2人，又關閉多個場所，戲院是其中之一，為期兩周至本月15日。多間電影院今日公布，將於明日（2日）起暫停營業14日，櫃枱購票顧客可於限時內到戲院退款或更改場次，如信用卡購票，戲院會安排銀行退款，需時30至90天不等，部份禮券截止日期延長。 雖然今次措施未有要求健身中心及室內體育處所關閉，但就規定小組之間要有足夠距離，每個小組不得超過2人，且須戴口罩，觀眾席亦必須關閉。

戲院由12月2日至15日關閉，戲院會向受影響顧客安排退款。（資料圖片／高仲明攝）

除了酒吧或酒館、浴室、夜店或夜總會及派對房間繼續關閉外，食物及衞生局今早公布政府進一步收緊社交距離措施，由明日凌晨0時起，所有遊戲機中心、遊樂場所、所有公眾娛樂場所（包括博物館、電影院及主題公園，表演場所除外）、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及泳池都會關閉。作現場表演的公眾娛樂場所只限在沒有現場觀眾的情況下開放，演出者亦須在可行的情況下一直佩戴口罩。

信用卡自動退款需時30至90日不等

MCL公布，因應政府最新公佈之預防及控制疾病條例之指引，全線MCL戲院將由明日（2日）起暫停營業至本月15日。MCL就此作出安排，經票房購買受影響場次之客人，可於30天內 （2021年1月15日或之前）親臨購票之戲院票房，辦理退款或更換其他場次戲票或贈券，而贈券有效期為領取當日起計一個月，而經網頁／應用程式購買受影響場次之客人，會安排信用卡自動退款。

百老匯亦指出，旗下13間戲院會由明日起暫時關閉至本月15日。經網頁／應用程式購買受影響場次之客人，會安排信用卡自動退款。退款大概需要30至60個工作天。經票房購買受影響場次之客人，可於恢復營業後30天內親臨到觀看電影的同一戲院票房，辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券。

百老匯所有於今年內到期的換票證及贈券，其到期日均可延長至2021年1月31日。所有於2020年4月8日至12月31日到期之百老匯「禮蜜卡」，其到期日已經自動延長至2021年1月31日。

▼12月3日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

嘉禾院線多場首映特別場取消

嘉禾院線表示，將由明日起暫停營業至12月15日。暫停營業期間所有電影場次、直播節目、導演分享會等將全部取消。明日晚上8時15分於StagE的《今日我話事!!劇場版》首映特別場亦會取消。對於以積分換領該場戲票的會員，所有積分皆會退回各自的會員帳號。

嘉禾院線將為已購買以下場次之顧客安排退款手續，包括本月5日《劇場版紫羅蘭永恆花園》信等信紙特別場、本月6日《劇場版紫羅蘭永恆花園》透明海報特別場，以及本月5日、6日《性之劇藥》。

如客戶以現金或信用卡/WeChat Pay/ AliPay / EPS / 八達通於票房購票，可於戲院恢復營業當天起計30天內攜帶完整門票及購票使用之信用卡到購票之戲院辦理退款手續。退款會以現金形式發還，門票於退款後將被收回。

如客戶經網上及手機購票，嘉禾會於7個工作天內通知銀行，再由各銀行直接將門票費用連同網上手續費退回閣下之戶口，預計退款手續需90天。如客戶以換票証、禮券、贈券購票，可於戲院恢復營業當天起計30天內攜帶未使用之門票到該院換回贈券（贈券有效日期為受影響放映日翌日起計30天）。不設退款。

▼荔景社區會堂的檢疫中心首日（28/11）運作情況▼

+ 3 + 3 + 3

體育處所內的觀眾席必須關閉

另外，體育處所方面，健身中心及室內體育處所內的人士必須一直佩戴口罩（淋浴及飲用飲品時除外）。連教練在內，每一訓練小組或課堂不得超過兩人，即課堂上只可進行單對單授課。體育處所內的觀眾席必須關閉。