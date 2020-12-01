香港試行電動巴士再受挫　華夏神龍電巴測試兩年壞車多過用車

為推動環保車發展，政府早前推出「綠色運輸試驗基金」資助運輸業試驗綠色創新運輸技術。愉景灣交通服務有限公司(愉景灣交通)，早前獲資助測試兩部，由內地廠商「華夏神龍」出產的單層電動巴士，在愉景灣試行提供居民巴士服務。 環保署最近公開兩部單層電巴的測試報告，該報告指出，涉事電動巴士使用一年後，就經常損壞需要維修，電池、冷氣系統及空氣壓縮機等均表現欠佳。兩年測試期，兩部車分別有437及304個工作天未能使用，即使用率僅4成及約6成。愉景灣交通對電巴表現非常不滿，認為兩車難以應付日常營運。

愉景灣交通服務有限公司測試的華夏神龍電動巴士中，其中一輛在兩年測試期中，有437工作天無法運作.（報告截圖）

愉景灣交通服務於2015年1月至2016年12月期間，測試內地生產商，山東沂星的「華夏神龍」全電動單層巴士。測試期內，兩部電巴與兩部柴油巴士混合使用作比較。根據環保署新公開的測試報告，兩輛電動巴士於兩年測試期間，分別有437個工作天及304個工作天未能使用，即使用率僅4成及約6成，總共只行走16,876公里及23,159公里，表現遠遠不及兩部柴油巴士的使用率達98%及99%。

愉景灣測試電動巴士結果。

報告續指，其中一輛電動巴士在測試第二年尾聲，退化至難以正常運作。愉景灣交通對電動巴士的表現非常不滿，指測試一年後，電動巴士已經常壞車，最後無法應付日常使用，認為電動巴士不符其公司的營運要求。

除愉景灣交通外，新巴及城巴亦曾試驗以華夏神龍電動巴士在其路線試行，但亦因續航力不足以應付試驗路線全日所需。