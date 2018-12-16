【巴士迷注意】電動巴士試驗有結果　表現最差係邊部？

早於2012年，政府撥款1.8億元，全數資助五間巴士公司，添置36架單層電動巴士作先導試驗，現時有26架電池電動巴士，及4架超級電容巴士已投入服務。日前，有立法會議員查詢下才發現，原來第一批試驗計劃的電動巴士，於今年5月已完成測試，惟其續航力平均只有190公里，引起不少質疑。當中以哪一款表現最差？在港發展電動巴士又有何困難？

早年的《施政報告》中曾有提及，要將「全港使用零排放巴士」列為施政目標，因此批出1.8億元，資助五間巴士公司添置單層電動巴士，進行兩年的試驗計劃。電動巴士的上斜能力一直為人詬病，事實上，南區曾有五輛華夏神龍電動巴士，行駛兩條行駛路線，分別是12號（中環碼頭－羅便臣道）和81號（興華邨－勵德邨），其中81號遊走柴灣、筲箕灣一帶的山路，路線斜路較多，結果其續航力表現不理想，需改爲於25A（灣仔會展－寶馬山）和78號（黃竹坑－華貴邨）兩條路線行駛。

近日環境局書面回覆立法會議員譚文豪提問時指，五輛完成試驗的巴士在試驗期間，整體平均每日續航力約為190公里，當環境溫度高及空調系統負載高時，續航力會減少至約150公里，惟大部分單層巴士路線的日程需要約為200至300公里，由此可見電動巴士未能應付現時巴士的每日需求。

截至本年5月31日，電動巴士的試驗結果。(立法會文件截圖)

從立法會文件可見，截至本年5月31日，電動巴士試驗結果之中，超級電容巴士預計續航力只有19公里，相較其餘電池電動巴士型號比亞迪及華夏神龍要低出一大截，而它的平均能源消耗量為2.19千瓦時／公里、電費為2.67元／公里，均為四個車款之中最高的。

立法會議員譚文豪亦指出，中國青年汽車集團的單層超級電容巴士在試驗中表現算是最差，而整體結果亦不算令人滿意，「港島區多上斜落斜路程，而且現時只係試緊難度較低嘅單層巴士，而香港環境、繁忙道路需要嘅係雙層巴士。」譚認為，今次測試結果不可完全抹殺，希望運輸署和巴士公司加以參考，未來如要在香港發展電動巴士，除了要顧及可以充電的地方，也應引入科技改善車輛能力，「現時所用嘅電動巴士都係『國貨』，如果真係要繼續發展，可以睇下有冇外國電動巴士牌子係能力較好，引入之後再加以試驗。」