新冠肺炎｜新增5人危重　4人屬歌舞群組　包括一名38歲男子

本港第四波新冠肺炎疫情肆虐，今天（12月1日）單日新增82宗確診個案。而醫院管理局公布，截至今天上午9時，共有14名病人危殆，7人病情嚴重。 與昨天公布的資料比較，危重個案新增5宗，當中4人屬歌舞群組，包括一名年僅38歲、本身無病徵的男子，政府昨天才公布他確診，今天便已危殆。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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812名確診病人留院治療

醫管局表示，截至今天上午9時，共有812名確診病人分別於21間公立醫院及亞博社區治療設施留醫，其中14人情況危殆，七人情況嚴重，其餘791人情況穩定。

有3人病情由穩定轉為危殆，2人則由穩定轉為嚴重，當中除了一名曾到上環泉章居54歲男子（第6055宗個案）外，其餘4人都屬歌舞群組。危殆的包括一名77歲男子（第6256宗個案）和一名38歲男子(第6272宗個案)，二人都在昨天才公布確診，而該名38歲男子本身更無病徵，77歲男子則曾到金雞廣場「金儷星」。

轉為嚴重的則是一名住在嘉亨灣 6 座的59歲女子（第5541宗個案）和一名70歲男子（第5746宗個案），59歲女子曾到三湘大廈 Starlight Dance Club。

▼12月2日起收緊防疫措施▼