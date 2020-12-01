新冠肺炎｜伊利沙伯醫院再多一名醫生染疫　仁安爆發源頭為休息室

衞生署今日（1日）公布新增84宗確診，累計個案增至6,397宗。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，伊利沙伯醫院一名組織病理學醫生初步確診，為昨日初步確診的醫生同一部門同事，現時有另一名醫生同樣列為密切接觸者。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，仁安醫院的職員集體確診事件，相信因為使用同一休息室所致，現時有關的約50名職員已經隔離等候檢測結果。

今日（1日）新增一名伊利沙伯醫院一名組織病理學醫生初步確診，該醫生的確診前最後上班日期為上周四（26日）。（資料圖片）

患者與另一確診醫生同一化驗室工作

劉家獻表示，初步確診的伊利沙伯醫院組織病理學醫生，最後上班日期為上周四（11月26日），他亦為昨日（11月30日）初步確診的醫生於同一化驗室工作，劉說，兩名醫生曾於下班後一同乘搭港鐵，期間有交談，但並未得知確診源頭。

劉家獻說，今日確診的醫生不用接觸新型冠狀病毒病人及其樣本，現時同一部門的另一名醫生同樣列為密切接觸者，並為與他一同工作的77名同事進行檢測，暫時無發現陽性個案。

劉家獻表示，伊利沙伯醫院一名醫生確診，另一醫生初步確診，現正調查是否在工作期間受感染。（余俊亮攝）

堅尼地城賽馬會診所遺留6個深喉樣本未送化驗

劉又提到，現時有47間日間門診為市民提供收集新冠肺炎樣本服務，堅尼地城賽馬會普通科門診診所於上周五（28日）收獲通知，有外判承辦商職員在記錄有關樣本資料及掃描二維碼再轉送化驗室期間，發現當中的6個深喉樣本遺失，並於及後發現遺留在診所，未有送去化驗室，劉表示，由於該批樣本已不適合化驗用途，已聯絡相關人士再作處理，有關診所已審視情況並提醒職員要小心處理。

張竹君指，近兩日確診數字稍為回落，但只是兩日數字，可能與市民減少活動，未能肯定是否已有回落趨勢。（余俊亮攝）

仁安醫院累計5人染疫 料歌舞群組員工播毒

另外，仁安醫院上月22日接獲通知，一名屬跳舞群組的醫療造影部女員工確診新型肺炎之後，再有4名員工在檢疫中心、接受隔離期間確診或初步確診。張竹君表示，於首名職員確診後，將所有使用過同一職員休息室的員工送到隔離中心單人房，其後發現為確診個案，相信為院內感染，現時已跟院方研究後續處理。

張又提到，現時得知仁安醫院有約40至50名員工使用過同一休息室，擔心出現傳播風險下，現時所有人士要到檢疫中心等待結果，她續說，經調查後，估計仁安醫院休息室屬高危地區，曾與醫院感染控制主任研究當中原因，另外，暫時無發現商病人在照X光後受感染。

仁安醫院上月22日接獲通知，一名屬跳舞群組的醫療造影部女員工確診新型肺炎之後，再有4名員工在檢疫中心、接受隔離期間確診或初步確診。（資料圖片）

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