確診食肆｜再增4餐廳　跳舞群組婦曾到小富臨　叁拾咖啡室上榜

第四波新冠肺炎疫情持續升溫，衞生署昨（1日）公布新增82宗確診個案，10宗為輸入個案，72宗為本地個案，當中23宗感染源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，新增四間食肆上榜，分別是觀塘「叁拾咖啡室」、深水埗V Walk 商場的「小富臨」、沙田田心村榮發燒味茶餐廳及油麻地「澳門咖喱王新鮮腩」。

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，曾光顧深水埗V Walk 商場的「小富臨」為患者61歲女患者，編號5843，屬金雞廣場金儷星「跳舞群組」。她居於大埔運頭塘邨運來樓，早於11月22日發病，屬25日報個確診個案，最新上報潛伏期到訪過「小富臨」。

至於另一名屬「歌舞群組」的沙田大圍雲疊花園3庭的47歲男患者（編號5950），於11月24日發病，屬27日報個確診個案。他發病前一日曾到過觀塘敬業工廠大廈，及同區的「叁拾咖啡室」; 本月25日到過沙田田心村榮發燒味茶餐廳，26日隆亨邨榮心樓地下隆亨花園餐廳。

而個案編號6321、34歲男患者，居於油塘油麗邨逸麗樓，沒有病徵。他報稱本月30日曾到油麻地嘉齡樓「澳門咖喱王新鮮腩」。

▼近14日確診者行蹤及到訪場所▼