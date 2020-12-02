確診大廈｜九龍站凱旋門2婦1女嬰中招　麗晶花園第6座累計5確診

新冦本港疫情嚴峻，衞生(1日)新增82宗確診個案，僅10宗是輸入個案。跳舞群組繼續擴大，新增32宗個案相關，另有23宗個案感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，包括九龍站上蓋凱旋門摩天閣、紅磡摩天大廈海名軒，其中前者更有3名往戶確診，包括一名僅8個月大的女嬰。 疫情亦繼續蔓延至居屋及公屋，私人屋苑方面，九龍灣麗晶花園第6座，連同新增個案，該座已累計5人確診。

西九龍凱旋門有3名確診者，包括8歲女嬰。(資料圖片)

海名軒2座上榜 染疫居民列歌舞群組

根據確診者住宅名單所示，可見不乏居於樓價數千萬元住宅的「富戶」，當中西九龍凱旋門摩天閣共有3名確診者，包括43歲婦人(#6331) 、8個月大的女嬰(#6332) ，以及另一名41歲婦人(#6322) ，她徐報住凱旋門摩天閣外，亦包括深水埗富順樓。

另有一名55歲女士居於紅磡海名軒2座(#6360 )。紅磡海名軒可享維港海景，4房單位市價由4,000多萬元起跳。4人同列歌舞群組個案，但未見報稱到過任何涉事舞場，料屬二代或以上感染。

九龍站上蓋另一豪宅君臨天下1座，早前亦有一名24歲男居民確診，他曾到爆疫的名媛舞場Starlight Dance Club。

▼1/12 確診者住宅名單▼

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疫情亦深入居屋及公屋，包括荔枝角華荔邨賞荔樓、慈雲山慈樂邨樂天樓、油塘油麗邨逸麗樓、東涌滿東邨滿康樓、大埔富善邨善雅樓、觀塘和樂邨恆安樓、觀塘翠屏北邨翠榆樓、觀塘安泰邨居泰樓、油塘油麗邨雍麗樓、長沙灣蘇屋邨海棠樓、旺角海富苑海欣閣、鑽石山富山邨富仁樓、屯門兆麟苑耀麟閣、青衣長康邨康美樓、屯門大興邨興耀樓等。

麗晶花園第6座，連同昨日新增個案，該座已累計5人確診，另第18座及第4座，稍早前亦有住戶證實染疫。(資料圖片)

部分公屋昨出現兩宗確診個案，包括福來邨永康樓、油麗邨逸麗樓，海麗邨則有兩座成為疫廈，包括海禧樓及海信樓；私人屋苑則涉及麗晶花園第6座，連同昨日新增個案，該座已累計5人確診，另第18座及第4座，稍早前亦有住戶證實染疫。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

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▼12月2日起收緊防疫措施▼

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